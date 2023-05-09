Пугачева выложила свои архивные фотографии с ветеранами

Советская и российская певица Алла Пугачева выложила в Instagram (деятельность соцсети запрещена в России) фотографии из своего архива, на которых исполнительница запечатлена в кругу ветеранов Великой отечественной войны. Опубликованные фото сделанные в разные годы.

Где же вы теперь, друзья-однополчане? — подписала пост артистка.

6 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поцеловал руку певице Алле Пугачевой, с которой встретился на похоронах модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище. Представитель Кремля на церемонии прощания сначала подошел к семье и близким Юдашкина, обнял его вдову Марину и сказал несколько слов матери дизайнера, а после этого подошел к Примадонне.

Пугачева специально вернулась из Израиля в Россию, чтобы попрощаться со своим давним другом Юдашкиным, который скончался 2 мая. Состояние певицы, прибывшей на панихиду и похороны, встревожило ее поклонников. Они отметили, что певица «еле ходит» и пройдя пару метров, тут же опирается то на помощницу, то на охранника. Всю гражданскую панихиду Пугачева находилась в первом ряду возле гроба рядом с дочерью, вдовой и матерью Юдашкина.