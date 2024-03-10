Пугачева против России, Галкин и Михайлов, штурм Одессы: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Громкое заявление народной артистки СССР Аллы Пугачевой о возвращении в Россию и исполнителе Стасе Михайлове, спор Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с женой Михайлова, массированные удары ВС РФ по стратегически важным объектам в Одессе — эти темы были в центре внимания СМИ и соцсетей. Подробности и последствия главных событий недели — в обзоре NEWS.ru.

Что сказала Пугачева о возвращении в Россию

Народная артистка СССР Алла Пугачева резко отреагировала в социальных сетях на слова певца Стаса Михайлова о том, что уехавшие артисты «на коленях приползут» в Россию. Причем отреагировала так, что об этом заговорила вся страна.

Все началось с новой песни Пугачевой «Не беспокойся за меня», которую она выпустила на днях. Стас Михайлов заявил, что не будет слушать эту композицию. По мнению артиста, сейчас некорректно говорить о людях, которые негативно высказываются в адрес соотечественников или родины.

«Что я хочу сказать? Я не знаю, какую песню выпустила Алла Борисовна. Вчера была передача на телевидении. Я как-то так отреагировал, когда наши артисты, которых любила страна. <...> Не будем называть по именам, когда вчера смотрел эту передачу, показали людей, которые в адрес нашей страны говорят какие-то неприятные вещи. Я вам скажу так, что это не совсем корректно», — сказал он.

Михайлов высказал мнение, все артисты, которые прославились в России, но в последние годы уехали за границу, спустя время «на коленях приползут» обратно.

«Для людей, которые успешны, вообще этого делать нельзя. Почему? Потому что они должны понимать две простые вещи: во-первых, Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми. Как только они перестанут это понимать, их не будет как личность. Во-вторых, простая вещь, они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги», — заявил певец.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Стас Михайлов

После этого Алла Пугачева опубликовала видеоролик, в котором прокомментировала заявление Стаса Михайлова. Артистка намеренно изменила голос на хриплый и рассказала, почему не может встать перед ним на колени.

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева, да я б встала перед тобой на колени, да ноги не те, чего ты испугался», — обратилась она к артисту.

Затем Алла Пугачева сообщила, что уехавшие за границу артисты, которые, по мнению исполнительницы, являются «нормальными людьми», не собираются возвращаться в Россию, и предложила певцу «зарабатывать, пока может».

В завершении ролика Пугачева отметила, что если вернется в Россию, то скажет все, что она думает. После этого артистка сменила хриплый голос на обычный и оскорбила Стаса Михайлова.

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Что сказали о скандале муж Пугачевой и жена Михайлова

Супруга Стаса Михайлова Инна защитила мужа на своей странице в соцсетях. Она поправила певицу Аллу Пугачеву, отметив, что ее мужа зовут не Стасик, а Станислав.

«Не Стасик, а Станислав... Любим! Надеемся, что разум победит», — написала она в ответ на пост исполнительницы.

Жена Михайлова также опубликовала скриншоты сообщений близких и поклонников мужа. В своих СМС люди выражают слова поддержки семье Михайловых.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Стас Михайлов с супругой Инной

Но и на этом история не закончилась. В конфликт вмешался муж Пугачевой. Галкин заявил Михайловой, что Пугачева — свободный человек и если она оскорбила российского певца, значит, он таким и является в ее глазах.

В ответ Михайлова сказала, что «эта глупость» не помешает любить Пугачеву.

«Поверьте, эта глупость не помешает любить Аллу Борисовну. У каждого своя правда! Здоровья, мира и добра», — написала Галкину жена Михайлова.

Последствия случившегося для Пугачевой могут быть самые серьезные: ее потребовали признать иноагентом и напомнили о законе, который позволит конфисковывать имущество, а также о вероятности лишения авторских отчислений.

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Когда начнется штурм Одессы

В ночь на 5 марта сразу несколько Telegram-каналов сообщили, что ВСУ снова попытались атаковать корабль «Сергей Котов» Черноморского флота России.

«Ночью на рейде Феодосии безэкипажными катерами противника атакован патрульный корабль проекта 22160 „Сергей Котов“», — рассказал военкор Юрий Котенок.

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Белорусский силовик» сообщил, что ВСУ с помощью ракет, БПЛА и БЭКов пытались атаковать объекты в Крыму.

«Одной из целей был Крымский мост. С мостом все в порядке, атака была отбита. Украина после провалов на фронте несет большие репутационные риски, и, как правило, после каждого фиаско на фронте они что-нибудь отчебучивают. Все знали, оставалось только ждать. Так и случилось: БЭКами был атакован патрульный корабль проекта 22160 „Сергей Котов“», — отметил источник.

Telegram-канал «Рыбарь» также рассказал, что ВСУ ночью для нанесения ударов применяли как БПЛА для поражения наземных объектов, так и безэкипажные катера для атак по кораблям Черноморского флота. Еще одной целью был Крымский мост.

«Судя по прогремевшим взрывам в окрестностях Феодосии, одной из целей мог стать патрульный катер „Сергей Котов“, который находился в том районе. Полуостров Крым и объекты Черноморского флота являются вожделенной целью украинских формирований. В контексте колоссальных репутационных потерь после провала обороны под Авдеевкой, а также неудачи на Тендровской косе подобные атаки будут только усиливаться в попытке перебить негативное украинское инфополе», — считают авторы канала.

Военкор Александр Коц отметил, что украинская армия «давно гонялась за „Сергеем Котовым“».

«Только в официальные сводки попали как минимум три атаки на него безэкипажными катерами. В июле прошлого года экипаж отбил нападение двух БЭКов. Они были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров. В августе ситуация повторилась. Экипаж достойно отбил атаку. В сентябре патрульный корабль „Сергей Котов“ отбил атаку уже пяти украинских безэкипажных катеров. Ну то есть это не беззащитная посудина, которую выставили в море как мишень. Его экипаж умеет биться. Корабль вооружен двумя противодиверсионными гранатометными комплексами, артиллерийской установкой и двумя зенитными системами», — подчеркнул журналист.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов»

Корабль «Сергей Котов» пополнил состав Черноморского флота 30 июля 2022 года. Он имеет скорость 30 узлов. Дальность плавания — 6 тысяч миль на 16 узлах. Автономность — 60 суток. Экипаж — до 80 человек. Вооружение: 76-мм артиллерийская установка АК-176МА, многоканальный зенитно-ракетный комплекс «Штиль-1», зенитно-ракетный комплекс ближнего действия 3М-47 «Гибка», два малогабаритных дистанционно управляемых противодиверсионных гранатометных комплекса ДП-65. Возможно базирование вертолета Ка-27ПС.

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в беседе с NEWS.ru: чтобы защитить Крымский мост и Черноморский флот, Вооруженные силы РФ должны взять под контроль Одессу и ряд других городов на юге Украины. По его словам, ВСУ своими атаками помогают НАТО прощупывать оборону.

«Противник не скрывает, что главное направление в Черном море — уничтожение Крымского моста и Черноморского флота. На это нацелены все кураторы — англичане, американцы и прочие. Чтобы эту опасность полностью устранить, надо брать Николаев, Очаков и Одессу и защищать побережье. Это самое главное», — заявил он.

Также Дандыкин уверен, что для защиты нужно применять в Черном море гидроакустические буи, а также усилить противовоздушную оборону в районе. По его словам, не меньшую угрозу для российских сил составляют надводные и подводные дроны.

«В порты Украины идут суда из Румынии и Болгарии, создается угроза не только Севастополю, но и Новороссийску, Феодосии и другим городам. Враг проверяет возможности нашей обороны. Ему помогают и участвуют в этом специалисты НАТО», — отметил Дандыкин.

Когда начнется штурм Одессы, пока неизвестно. Однако ВС РФ продолжают уничтожать стратегические объекты в районе Одессы.

6 марта Минобороны России сообщило, что в 11:40 по московскому времени ВС РФ нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров ВСУ, цель удара достигнута, объект поражен.

Фото: МО РФ

В тот же день греческая газета Prototema со ссылкой на анонимные источники в правительстве Греции написала, что был нанесен ракетный удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе. По информации журналистов, обстрел произошел незадолго до встречи между премьером Греции Кириакосом Мицотакисом и Зеленским. Все случилось в 150 метрах от того места, где располагалась греческая миссия, в которой, помимо премьер-министра, были восемь человек и их охрана, обратил внимание источник.

Ставрос Папаставру, входящий в состав греческой делегации, заявил Prototema, что пострадавших нет, а с ним и его коллегами «все в порядке». Издание добавило, что Владимир Зеленский не пострадал.

Об ударе по порту Одессы, где мог находиться президент Украины, ранее сообщили и несколько российских военкоров.

«В Одессе мощный взрыв в районе порта. Ряд украинских ресурсов разгоняют информацию о присутствии в этом районе Зеленского. Вероятно, чтобы поднять ему этим политические очки, особенно на фоне все худших показателей, которые демонстрируют соцопросы», — написал военкор Юрий Котенок.

«В Одессе мощный прилет. Говорят, в этом городе видели Зеленского. Может быть и провокация с самострелом этого негодяя, чтоб поднять себе рейтинг», — написал военкор Андрей Руденко.

«По порту Одессы был нанесен удар. По имеющейся информации, Зеленский там награждал специалистов ССО ВСУ. Кортеж успел уехать, ждем дальнейшей информации», — подчеркнул «Архангел спецназа Z».

«Прилет, товарищи пишут о возможном нахождении там Зеленского. Ну как это не было попыткой его героизации на пустом месте. Обычно „Герани“ в Одессе цветут по ночам. С другой стороны, отличный способ умертвить задолбавшего даже Запад и списать все на злую Россию. Хотя мы сильно сомневаемся, что так могло произойти», — обратили внимание «Два майора».

«Предварительная полученная информация. Пока подтверждения не получили. В момент прилета в порту Зеленский награждал силы ССО. Примерно в месте прилета», — написал Telegram-канал lpr1.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Через некоторое время в украинских СМИ появилась информация, что в Одессе также находится премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Перед взрывом в городе был замечен кортеж, однако кто в нем находился, не раскрывалось.

Российские военкоры предположили, что история с «ударом по Зеленскому» могла быть подстроена. «Зеленский выполз на публику после спектакля со взрывом. Рассказывает, какие ужасные русские и как им все равно, куда бить. В общем, стандартное шоу по типу включения воздушной тревоги под визит кого-нибудь из европейских бонз с последующим нытьем про нехватку систем ПВО», — отметил военкор Юрий Котенок.

«Зеленский показался на публике после дневного взрыва в Одессе, в очередной раз подтвердив, что произошедшее — не что иное, как провокация перед представителем страны НАТО. Более того, он в очередной раз заявил, что стране не хватает систем ПВО», — считают авторы Readovka.

«Ранее указывалось на то, что перед тем как в Одессе прогремел взрыв, в городе не была включена воздушная тревога и не было сообщений о пролетах русских ракет или БПЛА. К тому же присутствие в Одессе премьера входящей в НАТО Греции Кириакоса Мицотакиса полностью исключало саму возможность нанесения удара по городу Россией. Из чего следует только один вывод: если сегодня в Одессе действительно погибли люди, то это исключительно жертвы провокации со стороны Киева», — подчеркнуло издание «Украина.ру».

«Сам Зеленский заявил о том, что удар был по Одессе и погибли люди. По странному стечению обстоятельств в этот день президент Украины встречался с премьер-министром Греции. Видимо, в этот раз просто сирен, чтобы попугать импортных гостей, показалось мало. Из последующей информации можно сделать следующие выводы: Зеленский и компания решили сделать кровавую провокацию, чтобы привлечь внимание мирового сообщества.

Недаром американцы сказали, что у Украины есть в запасе сюрпризы. Скорее всего, это один из них. Если бы целью был кортеж президента Украины, то 100% наши ВКС уничтожили бы клоуна вместе со всеми, кто находился в кортеже. Очередная провокация кровавого клоуна, в этот раз решили сделать более правдоподобнее — убили своих же людей, граждан Украины. А если быть точным, граждане Украины точно для них не свои, поэтому и убивают их без сожаления», — написал военкор Андрей Руденко.

7 марта зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил в своем Telegram-канале, что никакого удара по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе не было. Он подчеркнул, что если бы была поставлена такая цель, то ВС РФ попали бы по ней.

«И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена — попали бы. И то, что кровавый паяц — лишь кокаиновая тень своего хозяина, слепое антироссийское оружие. И то, что в принципе неважно, кто занимает должность главаря неонацистского режима. <...> Жаль, что точно запулили в заранее спланированное место. И что его величество случай своим карающим перстом не решил судьбу первого генитального музыканта иначе», — написал Медведев.

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