Тусовка Ивлеевой, претензии к Пугачевой, замена Шойгу: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Анастасия Ивлеева, Алла Пугачева, Алексей Столяров

Возмущение ревнителей традиционных ценностей не помешало Насте Ивлеевой провести второй день своей скандальной вечеринки, Раймонд Паулс пожаловался на скверный характер Аллы Пугачевой, экс-зять министра обороны Сергея Шойгу показал свою новую спутницу — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

С чего началась вторая вечеринка в честь дня рождения Насти Ивлеевой

Телеведущая Анастасия Ивлеева все-таки провела вторую часть вечеринки по случаю своего дня рождения в московском клубе Mutabor. Предыдущая тематическая дискотека с участием звезд шоу-бизнеса, в том числе Лолиты, Филиппа Киркорова и Ксении Собчак, вызвала неоднозначную реакцию у общественности, в особенности у ревнителей традиционных ценностей. Полуобнаженные наряды возмутили директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

«Проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов, — цинично. Наши бойцы на фронте сражаются точно не за это. Оставаться при этом лицами российских соцсетей и госканалов — как минимум странно. Таким людям должен быть объявлен бойкот, причем на государственном уровне», — заявила Мизулина.

Она также отметила, что возмущение общества вызвал не сам факт проведения вечеринки, а то, что кадры с нее оказались в открытом доступе в Сети. Мизулина подчеркнула, что эти фото могли увидеть дети.

«Если бы это было частное и закрытое мероприятие — это была бы одна история. Но кадры и видео нарочито и демонстративно выставлены в паблик, включая широкую детскую аудиторию. И вызвали вполне предсказуемое возмущение общества», — написала Мизулина.

Скептики отметили, что сама Мизулина постоянно одевается в кожаные облегающие наряды, а недавно опубликовала видео в блестящем розовом платье с открытой спиной. Но по степени откровенности это несравнимо с костюмом одного из самых эпатажных гостей первого дня вечеринки — рэпера Николая Васильева, известного под псевдонимом Vacio. Молодой человек пришел на вечеринку в одном носке, который надел на гениталии.

22 декабря молодого человека арестовали на 15 суток по статье о хулиганстве. Кроме того, его приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей по обновленной статье о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

«Я могу сказать одно. Я простой русский парень, и я люблю свою страну и знаю, что ей сейчас нелегко. Я просто хотел подарить всем хорошее настроение и немного отвлечься от написания своего [обалденного] альбома, в котором, кстати, я пропагандирую здоровый образ жизни (моя аудитория знает, что я не пью уже год, занимаюсь спортом и призываю развивать свою личность и характер), и развлечь публику самым смелым образом», — написал Vacio.

С иронией происходящее прокомментировала певица Слава, отметив, что на вечеринке был Филипп Киркоров. С ним она недавно рассорилась на почве скандала со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым.

«Ой, ребята, шо делается! Срамота-то какая! У Настьки-то Ивлеевой видали, что происходит? Голые все, попы голые. Как же допустили такое? Гей-пропаганду нельзя, а Содом и Гоморру можно, получается? А Филиппка-то Киркоров аж с катетером на руке пришел. Мало ли на попу голую взглянет — нехорошо станет не дай бог! Артисты наши любименькие, берегите себя! Сейчас скажут: не пригласили тебя, вот ты и завидуешь, старая! Да пригласили, пригласили. Но я лучше тряхну стариной на Мальдивах», — заявила певица в соцсетях.

Участвовавшая во встрече Ксения Собчак призвала отказаться от морализма, обсуждая ситуацию.

«Может, это была, на ваш взгляд, неудачная вечеринка, может, хотелось гламура, а получилось как получилось, может быть, вам не нравится на это все смотреть, но, простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело. Мир несправедлив — был, есть и будет всегда. Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское. Никакой траур не может длиться вечно», — написала Собчак.

Очевидцы отметили, что прошедшая в ночь с 21 на 22 декабря вторая вечеринка оказалась более скромной по стилю и задержалась на несколько часов из-за рейда полиции. Сама Настя Ивлеева отказалась давать журналистам комментарии по ситуации. Гостей вечеринки экс-ведущая «Орла и решки» сопровождала оба дня. В своем канале она сначала заступилась за вечеринку, но после удалила публикацию.

В итоге событие прославилось не только в России, но и в зарубежной прессе. Про вечеринку с дресс-кодом almost naked написали Washington Post, Business Insider, Daily Mail и другие известные издания.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн вечером 22 декабря сообщил, что Роскомнадзор уже нашел признаки пропаганды ЛГБТ на прошедшем мероприятии, и выразил надежду, что будут возбуждены административные дела.

Что артистам не нравилось в работе с Аллой Пугачевой

Композитор Раймонд Паулс признался, что иногда ему было тяжело работать с певицей Аллой Пугачевой из-за особенностей ее характера. Паулс вспомнил в разговоре с aif.ru, что иногда они с Примадонной не разговаривали подолгу, потому что «поведение у нее бывало всякое». Особенно оно менялось, когда певица выпивала.

«У Аллы такой характер. Сложный. Все знали об этом», — поделился Паулс.

Композитор рассказал, что сотрудничество с певицей в прежние годы было плодотворным для них обоих. Благодаря их творческому дуэту были спеты «Миллион алых роз», «Старинные часы», «Маэстро», «Делу — время» и многие другие шлягеры. По его словам, «Алла творческая» и мало кто мог так же спеть, как она.

Ранее на сложность работы с Пугачевой пожаловался танцор и участник пятого сезона шоу «Фабрика звезд» Мигель. В интервью Яне Чуриковой он признался, что в 2004 году, когда в шоу на Первом канале его поставили петь с Примадонной, она смогла его приободрить перед выступлением и произвела хорошее впечатление. Испортилось отношение к певице у него позже, когда он участвовал в ежегодном концерте артистки «Рождественские встречи». Тогда, по словам танцора, Пугачева публично отчитывала артистов, собравшихся на сцене.

«Не все с возрастом мудреют. То, что происходило, было глупо. И меня это очень сильно разочаровало. Я думал, что люди такого масштаба чем становятся старше, тем больше добра в них появляется. Ну и к жизни, и к людям отношение другое. А я, как говорилось в старом добром фильме, натолкнулся на стену непонимания. Ну плохо все было, очень плохо и некрасиво», — прокомментировал Мигель события того дня.

Тем временем в Москве из жизни ушел основатель и многолетний художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук — автор песни «Робот», с которой в 1965 году дебютировала Алла Пугачева. Выступление прошло в музыкально-юмористической программе Лившица и Левенбука «Пиф-паф».

С кем начал встречаться бывший зять министра обороны Алексей Столяров

Бывший зять министра обороны России Сергея Шойгу фитнес-блогер Алексей Столяров опубликовал видео в Instagram (деятельность в РФ запрещена) с менеджером певицы Вали Карнавал Анной Ильиной. На кадрах пара стоит в обнимку в загородном доме, глядя на заснеженное озеро. Ролик Столяров дополнил подписью «Верьте в чудеса».

О предполагаемом романе Столярова с Ильиной стало известно в сентябре 2023 года. Пару несколько раз видели на мероприятиях и в ресторанах, они вместе путешествуют и одновременно делятся снимками из одних и тех же локаций. При этом ранее Столяров хранил молчание о своих отношениях и официально не подтверждал появившуюся в прессе информацию.

До этого Столяров рассказал, что развелся с дочерью министра обороны России Ксенией Шойгу из-за большого объема работы и нехватки времени на семейную жизнь. По его словам, на развод не повлияли политические разногласия в семье. Столяров отметил, что в момент расставания испытывал страх, будто прыгает в пропасть.

Столяров пояснил, что не будет повторять опыт многих публичных пар, которые после расставания оскорбляют друг друга в Сети. По его словам, нормальный мужчина никогда не унизит бывшую партнершу.

О разводе Ксении Шойгу и Столярова стало известно в начале августа. Молодые люди сообщили, что уже несколько месяцев не живут вместе, в ходе чемпионата России по гонкам с препятствиями в Алабино. Шойгу отметила, что она и Столяров остались очень близкими друзьями и партнерами. Столяров подтвердил ее слова. По его словам, чувства у пары друг к другу пропали уже давно, они решили расстаться на позитивной ноте. Сейчас им удается поддерживать дружеские отношения и вести совместные спортивные проекты.

Фигура Столярова привлекла особое внимание общественности на фоне специальной военной операции. Зятя Шойгу критиковали за то, что он ведет роскошную жизнь, отдыхает на зарубежных курортах на фоне геополитической обстановки. В мае 2023 года на фоне скандалов, связанных с публичным поведением Столярова, мужчина побывал в Луганске. Там он едва не попал под обстрел.

Читайте также:

«Имей в виду, тебя зарежут!»: кто и как угрожал убить Аллу Пугачеву

Невинная тусовка или провокация? Ждем реакции на «голую» вечеринку Ивлеевой

Обыски на «голой» вечеринке: что сняли камеры, изъяли ли кровать с Ивлеевой

В ГД предложили вырезать из эфира телеканалов участников вечеринки Ивлеевой