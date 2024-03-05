Пугачева без парика, страх Медведева, водитель для Коки: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Дмитрий Медведев, Клава Кока, Алла Пугачева

Поклонники не узнали певицу Аллу Пугачеву без парика; зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев надеется не дожить до времени, когда искусственный интеллект решит, что ему не нужен человек; третьи страны начали эвакуировать из США свои запасы золота; Клава Кока требует, чтобы на гастролях ее водителем был некурящий мужчина, но ни в коем случае не женщина, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как поклонники отреагировали на Аллу Пугачеву без парика?

В канун своего 75-летия певица Алла Пугачева решила отметить приход весны прогулкой на яхте вместе с подругой. Издание отмечает, что она опубликовала в соцсетях ролик, где предстала без парика, чем удивила поклонников, которые ее с трудом узнали.

«Круто отгуляли „Первое Воскресенье Весны“! Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников, живем дальше. Не беспокойтесь за меня!» — приводит ее слова издание.

Некоторые подписчики отметили, что Пугачева — «неузнаваема, она ненастоящая и ее подменили».

К своему 75-летнему юбилею Примадонна выпустила клип с новой песней «Не беспокойся за меня». Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что, несмотря на это, история Пугачевой для него закончена. По его мнению, певица — это даже не вчерашний, а позавчерашний день и ее пора забыть.

Фото: Социальные сети Алла Пугачева

В день премьеры песни Аллы Пугачевой народный артист России Филипп Киркоров поделился в соцсетях новым треком бывшей супруги и сопроводил пост надписью: «Пой, Алла! Люблю!» Однако спустя сутки певец удалил публикацию. Из его личного блога также пропали все упоминания об исполнительнице.

Певец и композитор Юрий Лоза не слушал песню. В беседе с NEWS.ru он отметил, что ему интересны «исключительно технические моменты»: аранжировка, студия, кто помогал Пугачевой. Продюсер Иосиф Пригожин признался NEWS.ru, что также не станет уделять внимания новой композиции.

«Никогда не был фанатом. <...> Я вырос на ее песнях, но увлекаюсь другой музыкой. Я фанат Майкла Джексона, Стинга, своей жены [Валерии]», — заявил продюсер, назвав Пугачеву «гениальной пиарщицей».

Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил в соцсетях, что сейчас находится в Вильнюсе. С 6 марта у него запланированы концерты в Литве. О местоположении Аллы Пугачевой ничего не известно. Последний раз семья артистов освещала свой переезд на Кипр на фоне начавшейся войны в Израиле.

С острова Галкин и Пугачева вместе уезжали однажды в декабре — они посетили в Израиле день рождения лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По данным НТВ, после этого они вернулись на Кипр. Информации о возможном переезде артистов в РФ не было, также они не сообщали о планах приехать в Москву.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева и Максим Галкин

Чего боится Дмитрий Медведев?

Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые», допустил, что искусственный интеллект может поработить человечество. Отвечая на вопрос журналистов о том, требуют ли нейросети дополнительного контроля, он отметил, что нейросети уже проникли во многие сферы человеческой жизни и их развитие происходит в очень быстром темпе. Медведев также выразил надежду, что не доживет до того дня, когда ИИ придет к выводу, что человек ему не нужен.

«На самом деле искусственный интеллект уже везде. Слава богу, что он нами еще не управляет. Хотя есть предположение о том, что вот-вот это случится. Небезызвестный Илон Маск на эту тему достаточно много рассуждал, что вот-вот нас поработит искусственный интеллект. Понимаете, вот эти перемены в жизни человечества, они идут очень быстро», — сказал он.

Медведев напомнил, что любое издание, ныне существующее на бумаге или в Сети, содержит больше информации, чем человек эпохи Средневековья получал за год. По его словам, этот пример иллюстрирует, насколько современный мир отличается от того, что существовал до изобретения информационных технологий.

«И этот мир развивается по взрывным законам. Еще совсем недавно мы думали о том, что и как будет происходить. А сейчас искусственный интеллект уже пришел к нам в виде различных гаджетов, в виде самых разных приборов, которые используются, машин, механизмов», — пояснил он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Медведев

Рассуждая на эту тему, зампред Совбеза РФ вспомнил и об СВО. Он отметил, что сейчас российские военные активно используют беспилотные летательные аппараты, которые работают на базе искусственного интеллекта. По его словам, это стало уже повседневной, но печальной реальностью, которая демонстрирует скорость проникновения таких технологий в жизнь человека.

«Я бы не хотел дожить до того времени, надеюсь, что не доживу, когда так называемый суперинтеллект, третья генерация искусственного интеллекта придет к выводу, что человек ему не нужен», — заключил Медведев.

Почему из США эвакуируют золото?

Многие страны доверили США хранение своего золота, однако в последнее время из американских хранилищ стали выводить запасы драгоценного металла, пишет журналист Gold Eagle Кен Сильва. По его словам, государства обеспокоены превращением финансовой системы в оружие после беспрецедентных санкций, введенных против России.

Отмечается, что «значительный процент» центральных банков выразил обеспокоенность по поводу того, как США и их союзники заморозили почти половину золотых и валютных резервов России на $650 млрд. Иностранные власти могли распорядиться перенести свои запасы из Штатов в более безопасные места. По данным Сильвы, около 68% опрошенных банков заявили, что держат золото на территории своей страны, в 2020-м этот показатель составлял 50%.

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Но на фоне геополитической тревоги председатель ФРС Джером Пауэлл отказывается разглашать информацию о золотых запасах центрального банка США. Инсайдеры говорят, что такая информация может оказаться весьма убийственной, пишет журналист.

В декабре прошлого года стало известно, что золотые резервы России достигли рекордных показателей и составили почти $152 млрд. Случилось это благодаря росту мировых цен на драгметалл.

Что необычного нашлось в райдере Клавы Коки?

Певица Клава Кока категорически против того, чтобы за рулем автомобиля, который сопровождает ее на гастролях, находилась женщина. Об этом стало известно после того, как Telegram-канал Baza опубликовал райдер певицы. Этому водителю категорически запрещается использовать «любые имеющие запах вещества», в том числе нюхательный табак и системы типа IQOS.

К охране певицы допускаются только лицензированные охранники с опытом работы. Клава требует, чтобы они были «только полностью в черной одежде». При этом предоставленная организатором охрана должна сопровождать артистку в течение всего времени пребывания в городе: от номера до концерта, а также по личным делам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Клава Кока

Отдельным пунктом райдера являются форс-мажоры, которые могут причинить «моральный, материальный или физический вред артисту». К их числу Клава относит появление на концерте полиции, таможни, Генпрокуратуры, ФСБ, а также Федеральной службы наркоконтроля, которая была упразднена в 2016 году. В таком случае организатор обязан выплатить Клаве Коке 100% гонорара не позднее чем через 10 дней.

Во время тура организатор должен обеспечить коллективу пребывание «в одной из лучших гостиниц города». Гостиница должна быть уровнем не ниже четырех звезд.

Для себя Клава Кока запрашивает номер класса люкс. Остальным членам коллектива полагаются пять (на больших концертах — шесть) номеров класса стандарт с большими двуспальными кроватями. В доступе должен быть Wi-Fi.

В отеле должно действовать обслуживание номеров, и солистке в обязательном порядке необходима возможность заказать еду в номер. Как отмечает Baza, Клава «любит вкусно и хорошо поесть: только для нее одной придется выложить 45 тысяч рублей в день на питание; коллективу и членам группы хватит 17 тысяч».

Согласно опубликованным сведениям, за концерт в Москве Клава Кока требует 4 млн рублей. Выступление за пределами столицы обойдется организаторам в 7 млн.

StarHit отмечает, что нет уверенности в том, что опубликованный райдер является подлинным, — певица и ее концертный директор не ответили на запросы.

Читайте также:

Пугачева и Галкин: последние новости 5 марта, возвращение, украинская песня

Орбакайте становится «тайной певицей»: спасет ли ее клан Пугачевой?

NEWS.ru узнал, споют ли Меладзе, Орбакайте и Киркоров в Кремле на 8 Марта

В Сети появился райдер вернувшейся в Россию Анны Асти

«Отличный пиар-ход»: продюсер про встречу Клавы Коки с обманутой школьницей