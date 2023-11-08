Пучков-Гоблин заявил, что в России нужно возродить худсоветы Пучков-Гоблин: в России нужно возродить худсоветы для съемок качественного кино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Пучков

После развала Советского Союза в России перестали снимать талантливые фильмы, заявил NEWS.ru писатель, блогер и член Общественной палаты Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин. По его словам, в стране нужно возродить художественные советы, которые ранее указывали режиссерам, про что можно снять фильм.

Были гениальные режиссеры при советской власти. Советская власть закончилась. Что гениального сняли после? Ничего. <...> Поэтому — я настаиваю — обязательны художественные советы. Что вы без них вообще можете? — сказал Пучков.

Он добавил, что для съемок качественного кино нужны денежные средства от государства. Пучков отметил, что правительство должно серьезно относиться к этому вопросу, то есть помогать и продвигать только тех, кто несет стране и народу пользу.

Ранее сообщалось, что Пучков вошел в число победителей первого грантового конкурса 2023 года от Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Ему выделили более 19,2 млн рублей на программу «Вечерний излучатель», которая, как предполагается, станет защищать отечественные культурные ценности.

До этого президент России Владимир Путин объявил благодарность Пучкову за вклад в деятельность Российского военно-исторического общества (РВИО). Глава государства также наградил почетными грамотами и благодарностями ряд других участников РВИО.