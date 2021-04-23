Пучков «Гоблин»: патриотические игры нельзя поддерживать как наше кино

Власти задумываются над созданием специального фонда для поддержки разработчиков игр, которые популяризируют русскую историю и культуру. Финансирование может быть одобрено в рамках пакета мер поддержки IT-отрасли. Переводчик, блогер и рецензент видеоигр Дмитрий «Гоблин» Пучков в интервью NEWS.ru высказал свои опасения по поводу инициативы, рассказал о пропаганде в американских играх и о том, почему творчество Дмитрия Глуховского, по его мнению, схоже с продукцией Геббельса.

— Что вы думаете об этом предложении, насколько оно может быть эффективным?

— Кино, игрушки, книжки — это продукция идеологического характера, через которую, например, наши западные партнёры пропихивают свою идеологию по всему глобусу. У нас ничего подобного нет. Если они делают игрушки про войну, то это про то, как они победили фашистов. Ссылаются при этом на труды Гроссмана, Солженицына и прочих, то есть русские там всегда показаны в отрицательном ключе. Во-первых, это коммунисты, а значит их надо убить, во-вторых, это русские — ну вот, значит русских коммунистов надо убить, они же безусловно сволочи. Надо ли нам делать своё? Безусловно надо, как и поддерживать патриотических творцов. Однако достаточно посмотреть наш кинематограф, который давно переплюнул самые мерзкие западные поделки, чтобы в перспективах усомниться.

Дмитрий Пучков goblin_oper/instagram.com

— Как раз при обсуждения инициативы, Фонд кино, дающий деньги на патриотические фильмы, ставился в пример, но вы, видимо, считаете, что пример неудачный?

— Да, если считать патриотическим кино вроде «Матильды», «Утомлённые Солнцем» и прочее. Боюсь, на подобное и будут деньги давать.

— Есть мнение, что, например, популярные игры Call of Duty делаются при участии Пентагона и поэтому у них такая пропагандистская направленность. Это правда?

— Нет, конечно. Точно также Пентагон не имеет отношения к созданию фильмов про трансформеров. Там другое. В тех же «Трансформерах» линия такая: высокоразвитая инопланетная цивилизация вторглась на Землю и кто им может дать отпор? Только вооруженные силы США. Поэтому режиссеру дают снимать на авианосцах, предоставляют технику и прочее. Сам по себе Пентагон тут вторичен.

Надо понимать, как устроена работа в США. Рассказы про отважные студии, делающие фильмы — это неправда. За ними стоит какой-нибудь General Electric, дающий миллиарды на фильмы. У нас же государство даёт деньги на фильмы, а так как денег меньше, то и результат жиже.

— Но в какой момент тогда появляется пропагандистская составляющая?

— У нас своеобразное представление о пропаганде. Мы думаем, что это — надпись «Слава КПСС» на высотном здании. В Америке она разлита в произведениях искусства. Например, фильмы про Рэмбо — обычная пропаганда. Государство на это прямо денег не даёт, это там разлито в обществе. Это капиталистическое общество, в котором капиталисты пропихивают свои идеи, замыслы, смыслы. Вы же не знаете ни один фильм, в котором хорошо бы говорилось о коммунизме? Это и есть пропаганда, что о чём-то не говорят. Если напечатаете там комплементарную книгу о коммунизме, её не издадут, а если издадут — никто не возьмётся за реализацию, вы будете друзьям экземпляры раздавать. Сравнивать с нашей пропагандой не надо, у нас своё культурное поле, а там это так работает.

Дмитрий Пучков goblin_oper/instagram.com

— Но у нас же есть уже сами по себе патриотические игры вроде World of Tanks?

— Это белорусская игра. Да, хорошая. Когда-то давно была отличная наша игра «Штурмовик Ил-2», где на этом самолёте можно было поучаствовать в знаменитых сражениях Великой Отечественной войны и не только. Наша контора Gaijin и игра War Thunder — похожа на World of Tanks, но наша.

— Украинская игра «Метро 2033» по мотивам книги русского писателя Дмитрия Глуховского не подходит?

— Ну, гражданин Глуховский мало того, что бездарь, так и антисоветчик, а значит антикоммунист. Он протаскивает антикоммунистические, а значит русофобские идеи. Это вот как-раз пропаганда. Книга мерзкая и игра тоже, по большому счёту. Хотя на техническом уровне очень хорошо сделана.

— На мой взгляд какие-то советские локации, коммунистические символы, атмосфера — это всё очень притягательно для иностранных игроков. Разве это не работает, как пропаганда за нас?

— Там самая отвратительная банда — это коммунисты. Глуховский — создатель и проводник пропаганды в стиле доктора Геббельса. Ещё бы такое не нравилось на Западе. В этом смысле Глуховский справляется с задачей. К слову, что книги, что игры создавались и раскручивались в том числе при помощи государственных денег.