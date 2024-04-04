Публиковавший флаг Украины доцент не отделался штрафом Оштрафованного по статье о дискредитации доцента Буракова уволили из вуза

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Доцент, преподаватель Петербургского государственного университета путей сообщения Дмитрий Бураков, которого оштрафовали за дискредитацию армии РФ, был уволен из вуза, передает «Фонтанка». Уволили его по соглашению сторон. Мужчину задержали 3 апреля, после чего оштрафовали на 30 тысяч рублей. В его профиле во «ВКонтакте» с 1 марта 2014 года стоял трезубец на фоне украинского флага.

Я уволен по соглашению сторон полчаса назад. От ректора поступил запрет даже перенести этот процесс на пятницу. Если не сегодня 77 часть 1 ТК (по соглашению сторон. — NEWS.ru), то завтра ст. 81 ТК (расторжение трудового договора по инициативе работодателя. — NEWS.ru), правда, не ясно, какой конкретно пункт был бы использован, — рассказал Бураков.

Что он планирует делать дальше, мужчина ответить затруднился. Журналисты обратились за комментарием по ситуации в пресс-службу вуза.

Дело в отношении Буракова возбудили из-за поста, размещенного им 5 марта 2024 года во «ВКонтакте». Суд счел, что публикация дискредитирует российскую армию. Мужчина объяснил внимание органов именно содержимым соцсетей. Он объяснил, что в статусе в соцсети написана фраза из двух слов: «одно из трех букв, а другое из пяти».