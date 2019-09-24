https://static.news.ru/photo/6a050ffe-def9-11e9-9cab-fa163e074e61_660.jpg Алла Манилова Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Заместитель министра культуры Алла Манилова заявила, что публикация списка рекомендованных для школьников произведений мирового искусства была ошибкой.

По её словам, перечень составили на основе мнений, высказанных экспертами, передаёт ТАСС .

Наши сотрудники сделали колоссальную ошибку: они арифметически соединили эти мнения, не было никаких дискуссий, — подчеркнула она.

Чиновница добавила, что руководство не знало о публикации списка. Документ должен был появиться в результате отбора, однако его никто не делал. Кроме того, Минкульт не планирует становиться «цензором мировой культуры».

Ранее News.ru писал, что министр просвещения Ольга Васильева разъяснила, что имеется в виду под понятием «культурный норматив» для школьников. Глава ведомства считает, что посещение театров, музеев, выставок и экскурсий необходимо в обязательном порядке и это не должно вызывать опасений у родителей.

Чиновница привела пример советских времён, когда репертуары детских театров были совмещены с образовательной программой и при составлении календарного плана посещение театра и изучение темы, например, творчества Грибоедова совпадали.