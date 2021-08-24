Публикация о «КовиВаке» появится в британском научном журнале

Статья о вакцине от коронавируса «КовиВак» будет публикована в британском научном журнале Emerging Microbes and Infections. Об этом рассказал гендиректор разработавшего препарат центра Чумакова Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, материал появится в издании через неделю. Кроме того, готовятся публикации в других научных журналах.

Мы её (статью. — NEWS.ru) обещаем распространить достаточно хорошо, чтобы мы смогли аргументированно ответить на те вопросы, которые возникают как у профессиональной аудитории, так и у населения, — подчеркнул он.

Также он сообщил, что вакцина будет модифицирована для противодействия новым штаммам COVID-19, в том числе варианту «дельта». Кроме того, центр ожидает в сентябре получения разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины на людях старше 60 лет.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков объяснил спрос россиян на «КовиВак». Он считает, что ажиотаж создан дефицитом. Люди увидели, что препарата мало, и проигнорировали его неизученность и побочные эффекты.