Публицист объяснила, почему нельзя запрещать фанфики Публицист Молния напомнила о ставших бестселлерами фанфиках

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Запрещать фанфики в России не следует, так как они позволяют самовыражаться, а для многих будущих писателей становятся хорошим стартом в карьере, считает публицист Екатерина Молния. Эксперт в беседе с «360» напомнила, что некоторые из любительских произведений превращались в бестселлеры, принося их создателям популярность и большие доходы.

Считается, что фанфики пишутся непрофессиональными авторами, но на самом деле зачастую читатели и не догадываются, что читают фанфик. Многие из книг становятся бестселлерами, а авторы приобретают известность. Например, скандально известный роман «Пятьдесят оттенков серого» изначально был фанфиком на сагу «Сумерки», — рассказала Молния.

По словам эксперта, полный запрет может привести к большему интересу со стороны подростков. Она отметила, что сейчас молодежи довольно сложно привить любовь к чтению в связи с развитием цифровых технологий, поэтому читать некачественные фанфики или «больную чушь» подростки навряд ли станут. Запрет же, по мнению публициста, может породить интерес среди детей из-за желания бунтовать.

Новые законы, запрещающие пропаганду ЛГБТ, и так внесли существенные изменения в книжный мир, и автор, который стремится к популярности и обладает адекватным поведением, не будет подвергать себя такому риску осознанно, и фанфики тут совершенно ни при чем, — заключила Молния.

До этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина высказалась о существовании большого количества фанфиков, переполненных ЛГБТ-пропагандой. По ее словам, большинство порталов «можно закрыть хоть сейчас». При этом Мизулина отметила, что эта тема достаточно сложная, так как кроме них встречаются хорошие и качественные работы.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ранее заявил, что ввоз литературы на ЛГБТ-тематику из стран СНГ в Россию будет пресечен. По его словам, организаторы этого ввоза могут стать фигурантами уголовного дела.