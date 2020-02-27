https://static.news.ru/photo/20b7b584-59fd-11ea-948f-fa163e074e61_660.jpg Фото: strana2020.ru

Для Всероссийской переписи населения 2020 года жюри выбрало талисман. Им стала птичка Цыпа ВиПиН, нарисованная иллюстратором из Самары ov_maxim.

На конкурс было представлено около 900 работ из 74 регионов. Оценивало их жюри в лице представителей Росстата, ИД «Комсомольская правда», ВШЭ и специалистов в области визуальных решений.

Как сообщили РИА Новости в Медиаофисе ВПН-2020, среди работ преобладали в основном изображения пернатых: сов, голубей, воробьёв и даже жар-птица. Победивший автор получит награду 60 тысяч рублей.

Всероссийская перепись населения пройдёт в России с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением первой электронной переписи станет возможность самостоятельного заполнения переписных листов на Едином портале госуслуг. Ответить на вопросы можно будет на сайте госуслуг или через специальное приложение на смартфоне. Кроме того, будут действовать традиционные переписные участки, в том числе в помещениях МФЦ. По домам будут ходить и переписчики Росстата, которые в своей работе будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением, писал NEWS.ru.