Птиц посоветовали подкармливать собачьим кормом

Весной стоит подкармливать птиц сухим кошачьим или собачьим кормом из-за нестабильной погоды, посоветовал руководитель АНО «Орнитарий» Вадим Мишин в разговоре с РИАМО. Снова выпал снег, и птицы лишаются кормовой базы, он могут улететь и не вернуться, отметил специалист.

Вообще кормить ещё надо. Например, те же самые утки, которые остались зимовать. Если мы перестанем их кормить, у них будет голодная жизнь. Поэтому они нам доверились, и нам необходимо всех водоплавающих кормить дальше, — сообщил Мишин.

Для подкормки птиц подходит сухой собачий или кошачий корм, зерновые смеси и в небольшом количестве белый хлеб. Водоплавающих можно угощать зелёными овощами.

Подкормка нужна таким птицам, как кряквы, серые утки, огари и чомги. Среди лесных — синице, большой синице, лазоревке, московке, пухляку, гаичке и желтоголовому корольку. Городских птиц Мишин порекомендовал подкармливать весь год, иначе от голода они улетят.

Ранее стало известно, что подорожание кормов и ветеринарных препаратов поставило в сложную ситуацию приюты для животных. В среднем, ежемесячные расходы на содержание бездомных животных выросли на 30–40%. Сокращается на фоне роста расходов и количество пожертвований.