Птаха отреагировал на продажу «всего русского рэпа» за 44 444 рублей Птаха: нужно поставить памятник собравшему четыре тысячи CD с русским рэпом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Давид Нуриев

Россиянину, собравшему четыре тысячи CD-дисков со всем русским рэпом, который он выставил на продажу за 44 444 рубля, следует поставить памятник, заявил рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев). Как уточнил в разговоре с NEWS.ru исполнитель, собрать весь материал достаточно сложно. По его словам, тот, кто смог это сделать, «красавчик и молодец».

Красавчик, молодец, что сказать. Он молодец. Могу сказать, что ему надо поставить памятник. Собрать весь материал в одном месте очень сложно. Просто красавчик. Респект и уважение, — высказался Птаха.

Житель России по имени Александр, собравший «весь русский рэп» и выставивший его на продажу на одном из маркетплейсов, ранее рассказал, что его коллекция материала различных звезд середины 1990-х годов является единственной в мире. По его словам, многие рэп-артисты, которые были популярны около 20 лет назад, начали обращаться к нему, чтобы выкупить физические копии своих первых песен.

Ранее Птаха заявил, что, если рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) действительно уехал в США, то российскому обществу не стоит обращать на это внимание. Он также усомнился в таланте молодого артиста. По его словам, сейчас очень много рэперов, а самому Vacio удалось прославиться только благодаря появлению в одном носке на половом органе на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.