«Псы грызут друг друга»: 32 собаки оказались заперты без еды. Где хозяин?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На дачном участке под Калининградом зоозащитники обнаружили десятки собак. Они принадлежали местному жителю, которого парализовало после инсульта. Некоторые псы погибли, так как долго были закрыты в клетках. Ранее активисты уже жаловались на владельца собак в полицию, но там не нашли поводов для реагирования. Подробности о произошедшем в Калининградской области — в материале NEWS.ru.

Сколько собак было на даче жителя Калининградской области

В конце января в калининградских СМИ и пабликах появились сообщения, что в городе Гвардейске волонтеры пытаются спасти несколько десятков собак. По словам зоозащитников, животные были заперты в сараях на даче у одного из местных жителей, три собаки сидели на цепи. Недавно хозяин попал в больницу, и более 30 его питомцев на несколько дней остались без еды.

«Все истощены, многочисленные трупы лежат на участке. При кормежке псы грызут друг друга», — комментировала увиденное одна из зоозащитниц Елена Шевчук.

В беседе с NEWS.ru она добавила, что примерно год назад зоозащитники обращались в полицию и прокуратуру с жалобами на хозяина, потому что «собаки на тот момент уже содержались неправильно». По словам Шевчук, тогда волонтерам отказали в возбуждении уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными. Копии документа, который им пришел из МВД, имеются в распоряжении NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Мужчина лежит при смерти, а она боится зайти к собакам»

Елена Шевчук работает таксистом и раньше часто подвозила владельца собак. По ее словам, мужчина покупал питомцам корм, но «всегда просил высадить его за километр до места». Шевчук казалось это странным, поэтому однажды она решила посмотреть, что происходит на его участке.

«Мы ему предлагали простерилизовать всех собак, но он был не в себе и наотрез отказался, гнал нас с ножом. Мы пошли уже на крайние меры, через полицию. Собаки уже тогда содержались ненадлежащим образом. Там плодильня была, для чего он их размножал — непонятно», — рассказала Шевчук NEWS.ru.

Шевчук узнала о состоянии хозяина собак от его бывшей супруги, которая неожиданно ей позвонила и сказала, что мужчина «лежит при смерти, а она боится зайти к собакам».

«Когда мы с ней приехали в лес, увидели, что Сергей (имя изменено. — NEWS.ru) полуголый лежит на земле. Как оказалось, его разбил инсульт, он с трудом выполз из бытовки. Мы его одели и отвезли в больницу», — рассказывала женщина.

Через несколько часов она с другими волонтерами приехала спасать собак. Шевчук считает, что после перенесенного инсульта прежний владелец больше не сможет присматривать за собаками. По словам Елены, часть животных разобрали по частным приютам, других — по домам.

«На данный момент остается [раздать] 12 собак из 32. Им всем нужен корм, а самое актуальное — это пристроить оставшихся», — добавила она.

Как отреагировали на инцидент с собаками в Госдуме

Как отметил в разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, произошедшее в Калининградской области — не первый подобный случай.

«Это, увы, распространенная ситуация. Когда с человеком, у которого нет родственников, что-то случается, животные часто остаются одни, заканчивается это по-разному. Иногда трагически», — подчеркнул Бурматов.

По мнению парламентария, универсального решения таких проблем не существует. Как отметил Бурматов, бывают разные ситуации: у человека нет родственников, или они живут далеко, а отношения с соседями тоже не складываются.

«В любом случае при получении такого сигнала должны отреагировать местные и муниципальные приюты. Они должны вывезти животных, определить на временное содержание, обеспечить им элементарные условия. Также надо понять, сможет ли хозяин вернуться за животными и содержать их. Если не вернется, то следует заниматься их пристраиванием», — добавил депутат Госдумы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сколько животных пристроили в России за последние годы

Когда в сентябре 2022 года в РФ началась мобилизация, то, по словам Владимира Бурматова, был «реализован федеральный проект». Тогда в зоогостиницы пристраивали животных, принадлежавших людям, которые отправились в зону СВО.

«Таким образом мы пристроили тысячи животных. <...> Там было понятно, потому что короткий период — несколько месяцев — нам пришлось заниматься. Но [то, что случилось с жителем Гвардейска], может произойти где угодно и с кем угодно. Кто-то должен об этом сообщить, а дальше — это дело приютов», — добавил Бурматов.

Как сообщало РИА Новости осенью 2022 года, на время мобилизации хозяин питомца мог оставить его в специализированном приюте. Представители зоозащитного фонда «Я свободен» предлагали добровольцам принять на бесплатную временную передержку домашних животных мобилизованных россиян.

Осенью 2022 года был зафиксирован рост числа животных, оставшихся без хозяев. Волонтеры связывали это с мобилизацией или отъездом россиян за границу. Руководитель приюта «Хвостатый рай» Анна Гетманская рассказывала, что просьб забрать животное стало вдвое больше.

По словам некоторых зоозащитников, в 2022-м находили много кошек на улицах городов. Как отмечала представитель приюта «Муркоша» Янна Серкова, хозяева, которые забирали животных, «стали обращаться за помощью в регистрации чипа». С его помощью можно идентифицировать кошку, если она пропала. Также чип необходим владельцам питомцев при пересечении границы с ними.

«Животному вводят под кожу микрочип с индивидуальным 15-значным кодом. Он остается с ним на протяжении всей жизни — код нельзя изменить или подделать. Перед процедурой врач проверяет чип сканером — подтверждает, что он рабочий. Затем вводит его под кожу собаки или кошки в районе холки — чип по размеру сравним с рисовым зерном, он весит меньше грамма», — рассказывала подробности о процедуре Надежда Брусникина, заместитель начальника ГБУ «Мосветобъединение».

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