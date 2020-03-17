https://static.news.ru/photo/e79997ea-687a-11ea-8f78-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ведерников Фото: kremlin.ru

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников решил сдать тест на коронавирус, поскольку почувствовал недомогание. Сейчас политик находится на карантине.

К сожалению, почувствовал признаки ОРВИ. Пока всё говорит о том, что это легкая форма обычной простуды. Тем не менее, считаю необходимым перестраховаться. Я решил сдать тест на коронавирус и дождаться его результатов на карантине, — написал Ведерников на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что принял решение не рисковать здоровьем своих коллег. Ведерников отметил, что карантин не повлияет на его рабочий график, поскольку у него есть все необходимые средства связи.

Все вопросы отрабатываем в обычном ритме и режиме. Скоро буду, — написал политик.

В настоящий момент в Псковской области не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал, что российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, совладелец компании «Уралхим», самоизолировался после того, как сдал тест на коронавирус. В СМИ появилась информация, что у бизнесмена заподозрили СOVID-19 из-за его сына Никиты, который отдыхал на горнолыжном курорте Куршевель.

Всего в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом. Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 гражданин России, 1 гражданин Италии, а также граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.