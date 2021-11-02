Псковская область стала первой, где ограничения продлили на Новый год

Систему QR-кодов в Псковской области продлят на период новогодних праздников. По словам губернатора региона Михаила Ведерникова антиковидные ограничения могут быть расширены. Об этом он сообщил в прямом эфире телеканала «Россия-24», передаёт ТАСС.

QR-коды останутся. Возможно, практика QR-кодов будет расширена и спроецируется еще на какие-то другие сферы экономики. Мы постараемся сделать так, чтобы у нас все работало, но с соблюдением тех требований, которые выставляет Роспотребнадзор, - сказал Ведерников в ответ на вопрос о том, планирует ли Псковская область вводить QR-коды на новогодние праздники.

Сейчас система QR-кодов в Псковской области действует в ресторанах и кафе, культурных и развлекательных учреждениях, фитнес-клубах и бассейнах. С 30 октября по 7 ноября в регионе установлены нерабочие дни.

По данным регионального оперштаба, общее число заразившихся в Псковской области с начала пандемии превышает 58 тысяч, 919 человек умерли. За сутки выявлено 285 новых случаев заражения.

В настоящий момент почти все регионы страны ввели QR-коды для посещения общественных мест. Они не действуют лишь в республиках Алтай и Калмыкия, в Брянской, Томской, Сахалинской и Тюменской областях.

Ранее стало известно, что в Свердловской области несовершеннолетних перестанут пускать в торговые центры без сопровождения родителей. Соответствующий указ собирается подписать исполняющий обязанности главы региона Алексей Шмыков.