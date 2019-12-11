https://static.news.ru/photo/15e658d2-1c1c-11ea-afb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-психотерапевт Александр Федорович считает неоднозначной инициативу о написании несовершеннолетними преступниками из колоний примирительных писем пострадавшим. Он считает, что такие письма в ряде случаев могут ещё больше травмировать.

Если преступление было совершенно против личности, повлекло эмоциональные, психологические или физические последствия, то подобного рода письмо может вызвать очередную волну агрессивных переживаний в адрес совершивших это деяние, — пояснил «Москве 24» Федорович.

Он не исключил, что в случае кражи пострадавший может принять письменные извинения, поскольку понёс только материальные потери. Однако психотерапевт сомневается, что примирительные письма преступники будут писать, исходя из личных побуждений, скорее всего, это будет делаться по приказу и носить формальный характер.

Как писал NEWS.ru, российские исправительные колонии намерены по-новому воспитывать несовершеннолетних заключённых. В 2020 году для них запланированы специальные тренинги, на которых осуждённые научатся писать письма пострадавшим от их преступлений. Специалисты ФСИН полагают, что такие занятия помогут восстановить ущерб, нанесённый пострадавшим и обществу. Кроме того, осуждённых поощрят за извинение перед жертвой — это отразится в характеристике заключённого и может увеличить шанс на досрочное освобождение.