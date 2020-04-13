Психотерапевт рекомендует для борьбы со стрессом смотреть триллеры

https://static.news.ru/photo/8c9b0c88-7da7-11ea-8625-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Жители России из-за режима самоизоляции стали чаще обращаться за психологической помощью. В основном запросы поступают от пожилого населения и женщин. Об этом сообщил гендиректор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Зураб Кекелидзе.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости. А вот академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер в качестве меры по снятию стресса в самоизоляции порекомендовал переключить внимание на остросюжетные фильмы.

В самые тяжёлые времена повышаются приёмы у наших коллег. По статистике, резко вырос спрос на антидепрессанты, транквилизаторы в январе-феврале месяце. Конечно, после окончания эпидемии народ будет обращаться, потому что возникнут конфликтные ситуации в семье. На самом деле все сидят в четырёх стенах и находятся в более-менее паническом состоянии. Мой совет — вместо того, чтобы смотреть вечерние новости, посмотреть на сон грядущий боевик или триллер, — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Теслера, такие картины помогут «успокоиться и спокойно заснуть».

25 марта начала работать горячая линия психологической помощи. Психотерапевты, к которым можно обратиться в любое время по телефону 8-495-637-7070, всегда дадут совет, как успокоиться, и объяснят пациентам ту или иную ситуацию.

Как писал NEWS.ru, в столичные суды поступило ещё 10 административных протоколов за нарушение режима самоизоляции.