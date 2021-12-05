Психотерапевт рассказала, кому не следует давать в долг

Психотерапевт Анна Стори заявила, что друзьям и родственникам не стоит давать в долг деньги, чтобы не испортить хорошие отношения. В такой ситуации бывает неудобно оговаривать правила и срок возврата, так же как и неудобно требовать их, если деньги не возвращают, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт подчеркнула , что бывают ситуации, когда отказать невозможно. В этом случае следует составить договор в письменной форме и чётко обговорить ответственность стороны. Или же быть готовым к тому, что деньги не вернут.

Стори также допустила, что близкий человек обычно осознаёт ответственность и действует «из состояния взрослого». В таком случае проблем с возвратом денег не должно возникнуть.

Если же ваш друг в ответ на предложение оговорить условия обижается, показывает, что он находится в состоянии ребёнка (действует в ответ на эмоции, свои и чужие, игнорируя реальные факты) и деньги либо не вернёт, либо вернёт, но не скоро (опять же из состояния ребёнка будет стараться вызвать у вас чувство вины, давить на жалость), то в этом случае вам решать — стоит ли одалживать деньги, — считает специалист.

Ранее стало известно, что манипуляцией является попытка незаметно воздействовать на человека, чтобы он в результате сделал то, чего, руководствуясь логикой, делать не стал бы. Чтобы подобного не произошло, следует находиться в эгосостоянии взрослого. Об этом рассказала психотерапевт Анна Стори. По её словам. в любой момент времени человек может находиться в одном из трёх эгосостояний: родителя, взрослого или ребёнка.