Психотерапевт рассказала, как реализовать все планы в новом году Психотерапевт Крашкина: после праздников следует строить небольшие планы

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При формировании планов на будущее лучше начинать с маленьких шагов, которые постепенно приведут к большой цели, заявила РИАМО врач-психотерапевт Ирина Крашкина. Специалист добавила, что это касается приобретения профессиональных навыков, спорта и иных сфер деятельности.

Новый год в нашем понимании — это начало нового жизненного цикла. Хотелось бы, чтобы при формировании этих замечательных планов на будущее человек исходил из маленьких шагов, которые привели бы в дальнейшем к большой цели. Чем меньше шаг, тем больше вероятность получения результата, — сказала Крашкина.

Психотерапевт отметила, что начало нового периода помогает структурировать мыслительный процесс, настроиться на определение планов в новом году, однако здесь можно угодить в ловушку.

Дело в том, что реализация этих планов исходит из нашего наличествующего энергетического потенциала, жизненного тонуса, новый цикл не значит, что мы все реализуем, если у нас нет для этого достаточного количества сил, — пояснила Крашкина.

Психолог Евгений Фомин ранее рассказал, каких принципов следует придерживаться при поиске второй половинки. Он порекомендовал не превращать этот процесс в сверхзначимую задачу, так как это ставит человека в зависимую и жертвенную позицию.