Психотерапевт рассказал, как успокоиться на приеме у стоматолога Психотерапевт Кривоногов рассказал, как успокоиться на приеме у стоматолога

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Боязни стоматологических процедур (дентофобии) подвержены как дети, так и взрослые. Необходимость посещения зубного врача вызывает у некоторых людей настолько сильную панику, что они отказываются от лечения даже в случаях, требующих оперативного вмешательства. Врач психиатр-психотерапевт центра ментального здоровья «Эмпатия» в Москве Александр Кривоногов в беседе с РИАМО рассказал, как побороть страх перед визитом к стоматологу.

По словам специалиста, людям, которые бояться посещения зубного кабинета, первым делом следует принять свой страх. При этом четко сформулировать для себя последствия, к которым могут привести уступки этой боязни и отказ от лечения.

Если лечение у стоматолога предполагает предварительную консультацию, то на ней следует предупредить врача о своей боязни и обговорить с ним все нюансы предстоящих манипуляций. Разговор в доброжелательной манере и разъяснения специалиста позволят снизить градус внутреннего напряжения, — отметил психотерапевт.

Непосредственно перед лечением зубов, по словам специалиста, можно принять успокоительное. Кроме того, от неприятных мыслей и страха поможет отвлечься повторения стихотворения про себя или решение какой-нибудь логической задачи.

Кривоногов добавил, что страдающим от дентофобии людям может помочь психотерапия. В отдельных случаях она может проводиться в сочетании с медикаментозным лечением.

Ранее психолог Игорь Бохов рассказал, как справиться с боязнь открытого пространства (агорафобией). Он посоветовал людям, страдающим подобным расстройством, при панических атаках объяснять самим себе, что происходит, а также отвлекаться путем замедления дыхания и поочередного напряжения и расслабления мышц ступней, голеней, бедер.