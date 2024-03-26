Психотерапевт раскрыла первые признаки послеродовой депрессии Психотерапевт Крашкина: потеря аппетита — первый признак послеродовой депрессии

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Послеродовая депрессия является серьезным психическим расстройством, которое важно вовремя разглядеть, рассказала РИАМО психотерапевт Ирина Крашкина. Как пояснила специалист, у молодой матери может пропасть аппетит, радость от жизни, появиться тоска, плаксивость и ощущение безысходности. Такая депрессия может возникнуть как сразу после родов, так и позднее.

Постанатальной депрессии также присущи обостренное чувство вины, снижение мыслительной активности. Мать боится оставаться с ребенком один на один из-за страха не справиться с родительскими обязанностями, — добавила врач.

По словам Крашкиной, важно в этот период найти подходящие слова поддержки для женщины, спросить, чем можно ей помочь, а не упрекать в неспособности справится с ролью матери. Также большую помощь может оказать муж, он должен не только взять на себя часть бытовых хлопот, но и заботу о ребенке. Это позволит женщине полноценно отдыхать и почувствовать радость материнства.

Психотерапевт подчеркнула, что самостоятельно выбраться из послеродовой депрессии женщина не может, ей требуется психологическая и медикаментозная помощь.

Известно немало случаев, что загнанные в угол послеродовой депрессией женщины совершают непоправимое. Однако вовремя оказанная всесторонняя поддержка поможет избежать возможной трагедии, — заключила Крашкина.

Психолог Надежда Нарутович ранее рассказала, что неопрятный вид и отсутствие желания ухаживать за собой у пожилых людей может указывать на наличие депрессии. Она уточнила, что при подавленном состоянии люди в возрасте перестают убираться, готовить еду и редко меняют одежду.