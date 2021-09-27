Психотерапевт назвал опасность компьютерных игр для ребёнка

Чрезмерное времяпрепровождение за видеоиграми опасно для детей снижением их физической активности. Об этом в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказал психотерапевт Мирослав Ясин. Как отметил специалист, многочасовые игры не всегда провоцируют зависимость, но могут привести к замкнутости ребёнка.

Ясин сообщил, что согласно исследованиям видеоигры сами по себе не несут вреда и не повышают агрессию, однако и злоупотреблять ими также не стоит.

Существует некоторая «тёмная» сторона. Многочасовые игры снижают способности произвольного внимания, могут приводить к замкнутости. При неумеренном времяпрепровождении за монитором опасность представляет снижение физической активности ребёнка со всеми вытекающими последствиями, — пояснил психотерапевт, рассуждая об безопасности такого досуга.

По его словам, игры не всегда приводят к зависимости. Пока учёные ещё выясняют, почему у одних людей формируется такая тяга к видеоиграм, а у других — нет. Ведь зависимость может возникнуть к чему угодно, в том числе и к еде. Поэтому чтобы минимизировать негативное влияние видеоигр на ребёнка, взрослые должны регулировать их продолжительность.

Он также напомнил, что компьютерные игры могут быть и полезны. Они способны развивать у человека логику, умение предвидеть, способность принимать решения, умение договариваться и соперничать.

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