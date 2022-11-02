Психотерапевт пояснила, как справиться с захламленностью родительских чатов Психотерапевт Ефанова: важно сортировать информацию из родительских чатов

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Коммуникация в родительских чатах часто бывает затруднена из-за их захламленности, и справиться с потоком сообщений в них можно с помощью нескольких способов: определить свою цель нахождения в чате, спланировать и регламентировать время чтения сообщений в нем и сортировать появляющуюся там информацию, рассказала психотерапевт Татьяна Ефанова. По ее словам, которые приводит «Сиб.фм», она лично не проводит в них более 20 минут в день.

Необходимо понять для себя, зачем мы заходим в этот чат: важную информацию искать или участвовать в «разборках» родителей и тревожиться. Например, я выделяю на просмотр чатов от 10 до 20 минут в день, — пояснила эксперт.

Также Ефанова призвала родителей отвечать только за себя и своего ребенка во время общения в родительских чатах. Психотерапевт уточнила, что если брать на себя ответственность за чужое поведение, можно дойти «до разного рода неприятных состояний»: от головных болей до панических атак.

Ранее врач доказательной медицины Олег Абакумов заявил, что воспитание с применением физических наказаний очень вредно, поскольку подобные методы в раннем возрасте делают агрессивными самих детей, формируют у них низкую самооценку и нарушение адекватных отношений со взрослыми. Он предостерёг, что все эти проблемы потом неизбежно переходят и в подростковый возраст, что может привести к депрессии и даже психическим отклонениям.