Раскрыты причины повышенной эмоциональности весной Психотерапевт Крашкина объяснила весенние перепады настроения тратой сил на адаптацию

Фото: Сергей Лантюков/NEWS.ru

Весенние перепады настроения и повышенная эмоциональность происходят из-за процесса адаптации к погодным условиям, объяснила психотерапевт Ирина Крашкина. Она рассказала РИАМО, что основной причиной сезонных психологических изменений является то, что человеку приходится прикладывать усилия, чтобы привыкнуть к смене времени года. Из-за этого может возникнуть не только эмоциональная нестабильность, но и проблемы со здоровьем, предупредила врач.

Весна и осень — это время перемен, когда человеку требуется откуда-то взять дополнительные силы, чтобы адаптироваться к весне — «выпустить листочки, а потом еще и цветочками зацвести». <...> Если человек истощен, то дополнительные усилия, чтобы адаптироваться к другому времени года могут у кого-то спровоцировать язву желудка, у кого-то псориаз, — уточнила специалист.

По словам психотерапевта, человек становится более эмоциональным и чувствительным весной и осенью, настроение часто меняется. При этом летом и зимой настроение выравнивается. Крашкина также отметила, что при адаптации могут проявиться бессонница, слабость и раздражительность.

Психотерапевт уточнила, что разговоры о том, в какое время года лучше всего расставаться, больше относятся к шутке. При этом Крашкина считает, что, если из-за погодных условий у человека резко меняется настроение и есть хронические заболевания, разрыв отношений действительно может спровоцировать проявление болезни.

Весной и осенью специалист посоветовала находить для себя занятия, которые могут повысить самооценку. К ним можно отнести как физические активности, так и творческие проявления.

Физика тела — это активность, от простых прогулок до занятий гольфом. Если говорить о духовности, то это занятия творчеством, например, от вышивания крестиком до учебы на каких-то курсах по изобразительному искусству, — заключила Крашкина.

Нарколог Игорь Лазуренко ранее предупредил об отличиях весеннего обострения от обычного подъема настроения на фоне увеличения светового дня. По словам врача, при резких перепадах эмоций в течение нескольких недель стоит обратиться за помощью.