Психотерапевт объяснила, почему смайлики могут раздражать Психотерапевт Крашкина: смайлики могут создать ощущение незаинтересованности

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Смайлики, используемые в диалоге, могут раздражать из-за ощущения незаинтересованности со стороны человека, который их отправляет, объяснила врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина. В беседе с РИАМО специалист подчеркнула, что смайлики приводят к упрощению человеческого общения, это может восприниматься собеседником негативно.

Смайлики, безусловно, приводят к упрощению человеческого общения. И вот это упрощение человеческого общения достаточно большим количеством людей рассматривается как нежелание вкладываться в диалог с ними, — пояснила Крашкина.

Психотерапевт уточнила, что частое использование смайликов создает чувство, будто собеседник не хочет глубоко вкладываться в диалог и углубляться в ситуацию. Врач заявила, что роль смайликов в коммуникации двойственна. Так, они могут вызывать раздражение, но при этом иногда могут позволить четче донести позицию или стать эмоциональным дополнением к тексту. Крашкина заключила, что реакция на смайлики индивидуальна и зависит от ситуации.

Психолог Кристина Ивкова ранее рассказала, что многие предпочитают делиться проблемами с друзьями, а не обращаться к специалистам из-за нежелания что-либо менять в своей жизни. По ее словам, таким образом человек просто пытается переложить ответственность.