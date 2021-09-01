Психотерапевт объяснила, почему некоторые школьники не любят 1 Сентября

Для некоторых школьников День знаний — это пора стрессов и депрессий. Психотерапевт Татьяна Ефанова рассказала «МК в Новосибирске», почему значительная часть детей с самого первого похода в школу не любит 1 Сентября.

Эксперт считает, что стресс школьников связан с напряжением их родителей. Именно взрослые зачастую навязывают ребёнку свой печальный опыт посещения учебного заведения.

Родители, сами того не желая, доводят ребёнка до стресса рассказами о невезениях в школе. Начинают говорить негативно о своей первой учительнице: «Мне с ней не повезло, посмотрим, как будет у тебя», — рассказала психотерапевт.

Ефанова пояснила, что таким образом происходит внушение ребёнку на подсознательном уровне того, что в школе может быть не так радужно, как он себе представлял. Школьник всегда смотрит и ориентируется на мнение и опыт родителей, даже если делает вид, что это не так.

По мнению специалиста, ребёнку можно привить любовь к школе. Для этого Ефанова рекомендовала родителям мотивировать детей на успехи в учёбе словами. Кроме того, до школьника нужно донести, что во всех проблемах ему помогут разобраться взрослые. Также специалист посоветовала не ругать ребёнка за плохие оценки, а заботливым тоном рассказать, как их исправить.

Ранее психолог Анна Журба рассказала, как школьникам и их родителям подготовиться к новому учебному году и перестать бояться 1 Сентября.