Психотерапевт объяснила, как справиться с паникой из-за тревожных новостей Психотерапевт Абрамова: справиться с паникой поможет дневник мыслей и дыхательные практики

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Чтобы не поддаваться панике из-за обилия тревожный новостей, стоит контролировать количество потребляемой в день информации, мыслить позитивно, а также сместить фокус внимания на позитивные вещи, рассказала «МК в Новосибирске» психотерапевт Ольга Абрамова. Также по словам эксперта, особенно полезна когнитивно-поведенческая психотерапия. В частности, уменьшить объем тревоги можно, ведя дневник мыслей и анализируя ситуации, а также проговаривая свои переживания. Кроме этого, специалист рекомендует дыхательные практики для преодоления паники.

Чтобы снизить частоту сердцебиения и нормализовать давление, делаем глубокий вдох с внутренним счетом на 7, а затем выдох на счёт 11. Важно дышать медленно и достаточно глубоко. Уделите внимание вашему дыханию пару минут. Это поможет успокоить тревогу и снять напряжение, — рассказала психотерапевт.

Абрамова порекомендовала регулировать количество потребляемой в день информации. Лучше выбрать несколько проверенных источников информации и получать новости только оттуда в ограниченном количестве. Рациональное мышление помогает осмыслить ситуацию и сделать из нее взвешенные выводы, что также помогает уменьшить объем тревоги, рассказала специалист.

В случае если даже при использовании техник самопомощи настроение остается стабильно низким, а ощущение беспомощности лишь растет, стоит обратиться за помощью к специалисту, добавила Абрамова.

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) ранее сообщил, что показатель тревожности среди россиян составил 70%. Представители организации провели исследование, которое показало, что лишь около 26% граждан России сохраняют спокойствие. Оставшиеся 4% воздержались от ответа на вопрос. Социологическое исследование проводилось с 30 сентября по 2 октября в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1500 респондентов.