Психотерапевт объяснила, как преодолеть зависимость от чужой похвалы Психотерапевт Малинина: жизнь человека не должна зависеть от чужого мнения

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В желании нравиться другим людям нет ничего плохого, но нельзя допускать, чтобы чужая похвала или одобрение становились жизненно важными, рассказала в беседе с aif.ru психотерапевт Ольга Малинина. По ее словам, с этой зависимостью можно справиться, если постараться снизить внутри себя сверхзначимость чужого мнения.

Как отметила эксперт, зачастую люди неосознанно оценивают любое свое действие с позиции «Какую реакцию это вызовет у окружающих?». При этом отсутствие благодарности или восхищения ухудшает настроение и разрушает эмоциональную стабильность. В таких случаях человеку необходимо разобраться, насколько его жизнь зависит от мнения других.

Важно снизить сверхзначимость чужого мнения, подчеркнула психотерапевт. Для этого нужно сказать себе: «В жизни бывает, что могут не похвалить, могут не заметить, но это ничего не говорит обо мне. Это всего лишь некоторая реакция другого человека». Таким образом можно приучить себя к тому, что жизнь возможна и без постоянного чужого одобрения.

Кроме того, необходимо разобраться, в каких ситуациях и с кем можно сохранить свое стремление получить благодарность, а в каких от нее можно и отказаться. При этом нужно научиться разделять ответственность, оставив свою себе, а чужую — другому.

То, что мужчина купил цветы своей жене, — это его ответственность, а ее реакция на эти цветы — это ее ответственность. То, как реагирует женщина, может быть обусловлено многими факторами, по которым не стоит делать какие-то выводы о мужчине как о личности, — резюмировала эксперт.

Ранее психотерапевт Алексей Вилков рассказал, что женщины на первом свидании часто пытаются скрыть некоторые факты о себе, и чаще всего это касается возраста. Некоторые женщины предпочитают скрыть особенности своей внешности, например специально надевают каблуки.