Психотерапевт объяснила, как пережить кризисы 10 и 15 лет совместной жизни Психотерапевт Наумова: кризисы 10 и 15 лет отношений можно пережить, если принять все недостатки партнера

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Долгие годы брака просто невозможны без конфликтных ситуаций, которые часто заканчиваются разводом, по статистике, кризисы 10 и 15 лет совместной жизни являются самыми громкими и сложно переживаемыми периодами, рассказала в беседе с NEWS.ru семейный психотерапевт и детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, чтобы сохранить отношения, необходимо принять все негативные качества в супруге и осознать собственную ценность. Кто примет себя, тот примет и близкого человека, резюмировала психотерапевт.

Люди понимают, сколько бы они ни старались, сколько ни ругались и конфликтовали, ни высказывали свое недовольство, все равно ничего не происходит. Здесь должен произойти период смирения, но, как правило, люди к этому не готовы, и это приводит к тому, что люди готовы расстаться, — отметила Наумова.

По ее словам, кризис 15 лет связан с тем, что один или оба супруга переживают кризис среднего возраста. В этот период происходят большие перемены, человек становится более вспыльчивым, капризным, недовольным жизнью, отметила эксперт. К этому обстоятельству часто невозможно приспособиться, но безвыходной ситуации тут нет: если люди не хотят разводиться, им нужно понять собственную ценность, пояснила Наумова.

Если человек примет себя, то примет и близкого. Когда кризис в семье, нужно составить список качеств, которые раздражают в супруге. Дальше смотрим, какие из этих качеств отзываются в человеке, какие проявления есть в нем самом, а чего нет. Когда мы убираем чувство вины, безысходности и беспомощности и понимаем, что все качества есть у любого человека, будем их контролировать, а не осуждать. Тогда у людей выстраиваются гармоничные отношения, и они выходят на новый уровень, — сказала психотерапевт.

Ранее Наумова рассказала, что в семейные ссоры часто закладываются отголоски детских отношений с родителями. Для решения семейного конфликта человеку важно понять, что детство кончилось, и во взрослом возрасте проблемы решаются по-другому.