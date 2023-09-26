Психотерапевт объяснила интерес подростков к азиатским аниме и комиксам Психотерапевт Никитина: азиатские комиксы и аниме привлекают яркими эмоциями

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Азиатские комиксы и аниме привлекают российских подростков своими красивыми персонажами и яркими эмоциями, рассказала врач-психотерапевт Лариса Никитина. В разговоре с «360» она отметила, что у россиян есть сложности с демонстрацией чувств, особенно положительных. Кроме того, интерес к аниме и графическим романам усиливает непривычность азиатской культуры.

У нас люди — и дети, и взрослые — совершенно не умеют выражать свои чувства. Конечно, отрицательные эмоции все умеют показывать. Однако говорить что-то хорошее — сложно. <...> Создатели аниме изначально рассчитывали на широкую аудиторию с разными культурами. Азиатская культура от нас далека — и это всегда интересно, — пояснила Никитина.

Никитина заверила, что комиксы не могут навредить подросткам. По словам специалиста, в азиатской культуре также есть большое количество поучительных историй, которые помогут сформировать личность. Кроме того, дети могут научиться различать эмоции и демонстрировать их. При этом она посоветовала родителям обращать внимание на возрастной ценз графических романов и следить, чтобы у ребенка не возникло зависимости от аниме и манги.

Социальный психолог Алексей Рощин уточнил, что еще в начале XX века основоположник аналитической психологии Карл Юнг писал об интересе европейцев к азиатской культуре. Он объяснял это тем, что жителям Запада «не хватает тайны».

Юнг рассказывал, откуда корни этого стремления. Дело в том, что европейцам не хватает тайны. Христианские таинства и европейская религия кажутся людям давно привычными и надоевшими — они тянутся к новому и необычному, — пояснил Рощин.

Психолог отметил, что интерес российской молодежи к азиатской культуре вызван необычностью форм. Подростки постоянно ищут что-то новое, что отличало бы их от предков, поэтому их привлекают графические романы, которыми не интересовались родители. По словам Рощина, молодежь пытается уйти в другую культуру, чтобы отделиться от мира взрослых.

Психолог Наталья Панфилова ранее рассказала, что люди, ассоциирующие себя с животными, имеют психологические проблемы. По ее словам, субкультура приобретает популярность, так как в некоторых странах это начинают считать нормой.