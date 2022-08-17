Психотерапевт объяснил, что выбор цвета может говорить о человеке Психотерапевт Амусин заявил, что характер человека и его состояние можно определить по цветовому тесту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Психотерапевт Георгий Амусин объяснил, что характер человека и его состояние можно определить по цветовому тесту. По его словам, предпочтение светлых тонов говорит о внутреннем спокойствии, а более темные цвета могут сигнализировать о пониженном настроении. При этом у одного и того же человека цветовая гамма может меняться в течение суток, пишет «ФедералПресс».

Цветовая гамма соответствует не только внутреннему миру и ощущениям, она влияет на зрительное восприятие определенными базовыми рифами головного мозга, — пояснил Амусин.

Он рассказал, что спокойными для человеческого восприятия являются синий и зеленый цвета. Предпочтение черного цвета подростками может говорить об отторжении ими окружающего мира. Коричневый цвет выбирает человек, который фиксирован на своих внутренних ощущениях. Психотерапевт назвал желтый и красный цветами активности, а фиолетовый цвет — загадочным и магическим.

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