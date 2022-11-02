Психотерапевт объяснил, почему виновники ДТП скрываются с места аварий Психотерапевт Лях: водители могут уезжать с места ДТП из-за защитных реакций психики

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Виновники ДТП могут скрываться с места аварии, потому что их психика из-за сильных эмоций начинает работать на автомате, рассказал «Сиб.фм» психотерапевт Игорь Лях. Для ее защиты у людей срабатывает диссоциативная реакция, которая заставляет отстраняться от происходящего до такой степени, что человек может начать видеть себя со стороны, пояснил специалист. В таком случае, по его словам, люди могут поступать нелогично и, на первый взгляд, по неясным мотивам.

Зачастую их психика при этом работает на автопилоте. Позже, вернувшись в спокойное состояние, они говорят, что это случилось не с ними. <...> Люди поступают не согласно обстоятельствам, а согласно опыту и мотивам. Совершенно условный пример: человек уехал с места аварии, чтобы отдать ключи тёще, потому что в тот момент считал, что это важнее, — пояснил психотерапевт.

Также в случае ДТП водитель может впасть в состояние аффекта, что может выразиться в панике, агрессии или ступоре. Это способно заставить его действовать нерационально. Возможен и отложенный аффект, когда в случае аварии водитель сначала не чувствует тревоги и делает требуемые от него в моменте действия, но позже начинает испытывать панику.

Член Совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов ранее сбил ребенка и скрылся с места аварии. После ДТП мужчина вышел из машины и попытался поставить ребенка на ноги, однако не смог этого сделать. Затем он сел в автомобиль и уехал. Ребенок был доставлен в реанимацию с переломом бедра и черепно-мозговой травмой.

Сегодня в результате ДТП в центре Москвы погибли пассажир и водитель такси, возможный виновник аварии тоже скрылся с места происшествия. Его личность установили, полиция ведет поиски.