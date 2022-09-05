Психотерапевт назвала способ борьбы с осенней депрессией Психотерапевт Крашкина: в борьбе с осенней депрессией поможет планирование дня

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Самый эффективный способ победить осеннюю хандру — это свести к минимуму обычные проявления сезонной депрессии: плохое настроение, апатию и бессонницу, рассказала РИАМО врач-психотерапевт Ирина Крашкина. Врач отметила, что преодоление этих симптомов возможно только через структурирование свободного времени и составление «бизнес-плана» на день, в который нужно включить создание положительных впечатлений и работу над повышением самооценки.

Решением может послужить создание собственного «бизнес-плана», куда, помимо необходимой работы и заботы о родных и близких, должны быть включены, например, занятия, направленные на повышение собственной самооценки, — рассказала психотерапевт.

В подобный план также важно включить образовательный цикл и занятия, в которых задействуется физика тела или искусство, считает Крашкина. По ее словам, это действительно необходимо, хотя и может показаться дополнительной нагрузкой.

Свой способ избежать осенней хандры ранее предложил психолог Денис Хакимов. Эксперт отметил: побороть данное состояние можно с помощью длительных прогулок по выходным, чтобы удлинить световой день, а также обеспечить хорошее освещение в помещениях, где человек проводит больше всего времени. Он также посоветовал восполнять дефицит витамина D с помощью употребления жирных сортов рыбы и сыров, а серотонина — с помощью фруктов и орехов.