Психотерапевт раскрыла, как работать максимально эффективно

Российский врач-психотерапевт, писатель Наталья Толстая в разговоре с NEWS.ru раскрыла пять правил эффективного рабочего дня и распоряжения рабочим временем. По её словам, для максимальной продуктивности необходимо сконцентрироваться на первых трёх часах смены.

В это время не следует тратить силы на мелкие задачи, например, проверку почты. Эксперт подчеркнула, что в середине рабочего дня когнитивные функции ухудшаются и на фоне усталости становится труднее выполнять сложные задания.

Второе важное правило — структурирование рабочих задач.

Существует у французов специальный термин mise en place, что в переводе: «всему своё место». Переступив порог кухни, повар не летит к кастрюлям, чтобы начать готовить, а планирует процесс, разбивает его на задачи, подбирает инструменты, продукты в нужном количестве, раскладывает то, что пригодится для блюда, — пояснила врач-психотерапевт.

В-третьих, нельзя забывать про отдых, нужны перерывы раз в два часа, тогда продуктивность значительно увеличится. Если человек начал отвлекаться, зевать, ёрзать и смотреть по сторонам в поисках съестного, значит организм требует восполнить запас энергии.

Четвёртое правило — не работать после окончания смены. Нельзя продолжать заниматься рабочими вопросами дома, считает Толстая.

В свободное время занимайся тем, что доставляет удовольствие и помогает развить навыки, необходимые в трудовой деятельности. Двигайся, обычная прогулка придаст бодрости, поднимет настроение, — отметила Наталья Толстая.

Накануне она рассказала NEWS.ru, что после отпуска бывает сложно вернуться к привычному режиму. Отдых желательно спланировать так, чтобы осталось время на адаптацию. Также не следует в первый же рабочий день «бросаться в бой». По её словам, вернуться домой необходимо за три-четыре дня до окончания отпуска. За это время можно восстановить режим сна, адаптироваться к климатическим условиям, а также разобраться с домашними делами.