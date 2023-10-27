Психотерапевт дала советы, как вести себя при вспышках гнева Психотерапевт Софья Сулим: во время вспышек гнева надо переключать внимание

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Чтобы избежать вспышки гнева к случайным людям следует осознать, что это мешает жить и во время приступов постараться переключить внимание на что-либо другое. Об этом NEWS.ru рассказала кандидат психологических наук и психотерапевт Софья Сулим. По ее мнению, в таких случаях тактика «считать до десяти» не работает.

Во-первых, нужно осознать проблему, а, во-вторых, признать, что это мешает и что необходимо что-то изменить, чтобы не разрушить свою жизнь. Ведь если в краткосрочной перспективе это может быть незаметным, то в долгосрочной — разрушать отношения с близкими, коллегами и друзьями, загнав человека, не контролирующего свои эмоции, в изоляцию. В-третьих, я использую любые техники, связанные с тем, чтобы эмоцию не вылить, — рассказала Софья Сулим.

Собеседница NEWS.ru посоветовала людям во время прилива ярости «физически развернуться и выйти [из одного помещения с объектом ярости] с или переключить внимание». По ее словам, «считать до десяти не работает, и здесь важно именно фокус внимания перенести на что-либо другое, осознавая свой гнев».

Можно даже иметь какой-то предмет у себя на столе, в кармане или сумке, который в момент подступающего гнева можно достать и сжать — это дает возможность в моменте переключить свою реакцию, чтобы возникла пауза между реакцией и ее последствиями в отношениях, — добавила Сулим.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин рассказал, что внезапные и неконтролируемые вспышки гнева к случайным людям как правило говорят о наличии внутренних проблем у того человека, который «вспылил». По его мнению, такое поведение может стать следствием натянутых отношений с руководством или родственниками.