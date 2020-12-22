Психоневролог объяснила, как помочь ребёнку не бояться Деда Мороза

https://static.news.ru/photo/d8f49a64-4407-11eb-93c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый год может стать стрессом для маленьких детей из-за обилия новых лиц, громких звуков от фейерверков и незнакомца в костюме Деда Мороза, объяснила директор центра детской психоневрологии депздрава Москвы, профессор Татьяна Батышева.

Психоневролог отметила, что паническая реакция на Деда Мороза является абсолютно адекватной для детей, тем более, если «волшебник» сразу при появлении начинает активно общаться с ребёнком, пишет «Вечерняя Москва».

Представьте, что приходит незнакомец в смешной одежде и начинает лезть к тебе со своими «приставалками»: «Как тебя зовут?», «Расскажи стихотворение». Вполне возможно, что ребёнок может испугаться. Важно понимать родителям как себя вести. Прежде всего для ребенка надо создать ощущение абсолютной безопасности. Пусть ребенок сидит на руках. Пусть он делает то, что хочет, не нужно выталкивать его навстречу Деду Морозу и заставлять читать стихи, — сказала эксперт.

Батышева посоветовала родителям сначала самим пообщаться с аниматором, чтобы ребёнок понял, что тот не несёт угрозы. Когда ребёнок привыкнет к неожиданному гостю, Дед Мороз может предложить побеседовать и ему. До тех пор, пока ребёнку не исполнится три года, аниматоров лучше не приглашать.

А для детей до года новогоднее торжество нужно проводить тихо, без фейерверков и петард, чтобы не допустить сильного стресса.

У ребёнка может развиться энурез, с этой проблемой часто сталкиваются врачи. Это могут быть нарушения сна, тревога, ребёнок может бояться оставаться один в комнате, ему будет трудно наладить контакт со сверстниками. Трудно выстраивать взаимоотношения с социумом, когда у ребёнка есть страх. Часто у детей есть заикание и тики, которые бывают, как правило, у ребят дошкольного возраста, — предостерегла психоневролог.

Как писал NEWS.ru, в условиях пандемии COVID-19 ватная борода является наиболее опасным атрибутом костюма новогоднего волшебника, поскольку вирус способен жить на ткани и в сходных материалах от четырёх часов до недели. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.