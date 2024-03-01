«Психологическое насилие»: адвокат о давлении на женщин в вопросе аборта Адвокат Айвар: давление на женщин в вопросе аборта является насилием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Давление на женщин в вопросе аборта и уговоры оставить ребенка являются психологическим насилием, рассказала заслуженный адвокат России Людмила Айвар. Комментируя ситуацию НСН, юрист подчеркнула, что в законе прописано право женщин самостоятельно решать вопрос материнства.

В законе «Об охране здоровья граждан» в статье 56 говорится, что каждая женщина самостоятельно решает вопрос материнства. <...> И вмешательство в волеизъявление женщины — это определенное психологическое насилие, — пояснила адвокат.

Юрист подчеркнула, что прерывание беременности проводится по желанию женщины при наличии добровольного согласия. Айвар уточнила, что женщина, которая решилась все же родить ребенка после давления со стороны врачей, рискует столкнуться с проблемами, оставшись без материальной поддержки, помощи родственников и отца ребенка.

Она проклянет всех этих врачей, священников и всех тех, кто получил пять тысяч рублей за то, что она родила этого ребенка, — заключила юрист.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец ранее сообщила, что в ряде регионов поддержали идею доплачивать врачам за борьбу с абортами. По словам омбудсмена, в год около 5 млрд рублей выделяется на аборты.