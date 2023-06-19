«Психологический удар»: экономист о возврате перехода на летнее время Экономист Зубец назвал психологическим ударом для людей законопроект о переходе на летнее время

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Законопроект о возврате перехода на летнее время станет психологическим ударом для людей, которые будут вынуждены менять биологические часы, пояснил директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. В разговоре с «Радио 1» он подчеркнул, что отказ от перевода часов был правильным.

Это психологический удар, травма по людям, которые должны менять биологические часы. Это приводит к росту расстройств, недовольству населения. Отказ от перевода часов был правильным решением, — отметил эксперт.

По словам экономиста, перевод часов на летнее время требует также изменения расписания поездов, самолетов и графиков работы организаций. Кроме того, экономическая ценность этого процесса не была доказана. Зубец добавил, что исчерпывающих исследований о лучшей адаптации людей к погоде и солнечной активности также нет. Кроме того, перевод часов не повлияет на экономию электроэнергии.

Депутат фракции КПРФ Михаил Матвеев ранее сообщил, что законопроект о возврате перехода на летнее время будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния — 21 июня. В случае принятия закона стрелки будут переводить на час вперед с конца марта до октября.