Учёные из университета штата Теннеси (США) решили выяснить, почему одни браки длятся десятилетиями, а другие распадаются спустя несколько лет после свадьбы. Но больше всего специалистов интересовало, как счастливые пары справляются с конфликтами.
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Психолог Эми Рауэр и её коллеги наблюдали за двумя группами семей. В первой было 57 пар среднего возраста, которые состояли в браке до девяти лет. Вторая группа — это 64 пары, которые живут вместе более 40 лет.
Исследователи выяснили, какие темы они считают наиболее сложными для обсуждения, а также понаблюдали за тем, как супруги из разных групп обсуждают острые и спорные вопросы.
Выяснилось, что труднее всего парам обсуждать интимную близость, деньги, досуг и домашнее хозяйство.
Ревность, религия, отношения с родственниками, как оказалось, были наименее важными для счастливых пар.
При этом учёные отметили, что счастливые супруги, обсуждая семейные вопросы, концентрировались на тех проблемах, для которых существуют конкретные решения. Такая стратегия и есть основа для долгих и счастливых отношений.
Когда партнёры продолжают концентрироваться на постоянных и трудных проблемах, то, в конце концов, это может подорвать отношения, — считает Рауэр.
В результате постоянных бесплодных дискуссий, полагают психологи, усиливаются негативные эмоции, такие как разочарование друг в друге и агрессия. А вот совместное решение проблем, наоборот, укрепляет отношения. При этом важно расставлять приоритеты.
Умение проводить грань между вопросами, которые необходимо срочно решить, и теми, которые можно оставить на потом, может стать одним из ключей к долгим и успешным отношениям, — пояснила Рауэр.
Ранее в России был проведён опрос, согласно которому общий семейный бюджет ведут менее половины российских семей. Эксперты, опрошенные News.ru, считают, что разделение семейного бюджета не содействует укреплению отношений.