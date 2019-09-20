https://static.news.ru/photo/7d1806b8-dc52-11e9-9c68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Учёные из университета штата Теннеси (США) решили выяснить, почему одни браки длятся десятилетиями, а другие распадаются спустя несколько лет после свадьбы. Но больше всего специалистов интересовало, как счастливые пары справляются с конфликтами.

Текст исследования опубликован на ресурсе Wiley Online Library.

Психолог Эми Рауэр и её коллеги наблюдали за двумя группами семей. В первой было 57 пар среднего возраста, которые состояли в браке до девяти лет. Вторая группа — это 64 пары, которые живут вместе более 40 лет.

Исследователи выяснили, какие темы они считают наиболее сложными для обсуждения, а также понаблюдали за тем, как супруги из разных групп обсуждают острые и спорные вопросы.

Выяснилось, что труднее всего парам обсуждать интимную близость, деньги, досуг и домашнее хозяйство.

Ревность, религия, отношения с родственниками, как оказалось, были наименее важными для счастливых пар.

При этом учёные отметили, что счастливые супруги, обсуждая семейные вопросы, концентрировались на тех проблемах, для которых существуют конкретные решения. Такая стратегия и есть основа для долгих и счастливых отношений.

Когда партнёры продолжают концентрироваться на постоянных и трудных проблемах, то, в конце концов, это может подорвать отношения, — считает Рауэр.

В результате постоянных бесплодных дискуссий, полагают психологи, усиливаются негативные эмоции, такие как разочарование друг в друге и агрессия. А вот совместное решение проблем, наоборот, укрепляет отношения. При этом важно расставлять приоритеты.

Умение проводить грань между вопросами, которые необходимо срочно решить, и теми, которые можно оставить на потом, может стать одним из ключей к долгим и успешным отношениям, — пояснила Рауэр.

Ранее в России был проведён опрос, согласно которому общий семейный бюджет ведут менее половины российских семей. Эксперты, опрошенные News.ru, считают, что разделение семейного бюджета не содействует укреплению отношений.