https://static.news.ru/photo/bcea998c-725b-11ea-a5f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Снизить чувство тревоги на форме мер, принимаемых властями в связи с распространением коронавирусной инфекции, поможет планирование своего времени, ограничение просмотра новостей и физическая активность. Такое мнение выразила глава Центра экстренной психологической помощи Московского психолого-педагогического университета (МГППУ) Олеся Вихристюк.

Для того, чтобы попытаться снизить тревогу, нужно воспользоваться несколькими простыми рекомендациями. Прежде всего, это попытаться восстановить и удерживать контроль над теми сферами жизни, которые зависят от человека: планировать свои действия на ближайшее будущее — день, два, неделя, — сказала Вихристюк телеканалу «Россия-24».

Кроме того, по её словам, помочь справиться с тревогой могут хобби и творчество. Также она подчеркнула, что не нужно, бояться просить помощи, например, можно позвонить на горячую линию, на телефон доверия волонтёров-психологов.

Как ранее NEWS.ru, психологи предупредили, что одна неделя самоизоляции может привести к депрессии из-за непривычного образа жизни и нехватки общения.