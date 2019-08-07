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Авиакомпания Utair вынудила мать двоих детей-инвалидов приобрести 13 билетов на рейс из Кургана в Москву. В результате компанию обвинили в обмане потребителей и привлекли к административной ответственности.

Utair оштрафован на 50 тыс. рублей, — сообщает Уральская транспортная прокуратура. Обвинение было предъявлено авиаперевозчику по двум статьям КоАП РФ — ч. 1 ст. 14.7 «Обман потребителей» и ч. 1...