Жителям Москвы, которые страдают от фобий, депрессий или нарушений сна, психологи рекомендуют пройти курс арт-терапии. Он поможет человеку разобраться в себе, освободиться от стресса и развить творческие навыки.
Арт-терапия даёт возможность осознать свои скрытые желания и стремления, эмоции и страхи. Она освобождает от стресса, так как в процессе рисования внимание направлено на рисунок, а часто повторяющиеся движения карандашом и кистью успокаивают. Рисование стимулирует работу левого полушария, пробуждая творческие навыки и интуицию, — объяснила АГН «Москва» начальник участкового отдела «Головинский» Московской службы психологической помощи населению Ирина Аксёнова.
Ранее подавляющее большинство работающих россиян (90%) заявили о подверженности стрессу. Основным источником негативных эмоций каждый четвёртый россиянин назвал авральный режим работы, поведение клиентов и боязнь сделать ошибку. Чтобы нивелировать тревожные состояния, психологи советуют правильно отдыхать. Например, свободное время после работы уделять своим потребностям. Положительный эффект будет заметен, даже если выделить на них полчаса в день. Физические упражнения, как отметила специалист, тоже помогут снизить стресс. Однако только в том случае, если они приносят человеку удовольствие, писал News.ru.