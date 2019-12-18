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До длинных новогодних выходных осталось меньше двух недель, поэтому пора подумать о том, как после этого мини-отпуска адаптироваться обратно к работе. Чтобы процесс прошёл максимально комфортно, психологи советуют прибегнуть к планированию. Только не рабочих будней, а предстоящих «каникул».

Планирование того, как человек проведёт свои выходные дни, куда поедет, что почитает, посмотрит, куда сходит, является некоей тренировкой перед рабочими буднями, считает Светлана Штукарева.

Человек способен переключать внимание с праздников на другие обязанности, которые у него есть, поэтому если ещё в период праздников будет находиться время на обдумывание планов после праздников, то уже будет хорошая подготовка к тому, чтобы без стресса войти в рабочие будни, — приводит мнение Штукаревой «Москва 24».

Однако в планировании важно не переусердствовать, предостерегла психолог Наталья Болдырева. Чрезмерное количество планов может сделать их слишком утомительными и перенасыщенными. Тогда как следует отдохнуть уже не получится, предупредила она.

Вместе с тем она предостерегла и от безделья во время длинных выходных.

Праздничные каникулы не должны быть совсем пустыми и ленивыми, безделье не оставит никакого эмоционального отклика. Эти дни ничем хорошим не запомнятся, — отметила Болдырева.

Она порекомендовала в последние пару дней выходных потихоньку начинать настраиваться на работу, чтобы выход из отдыха был постепенным.

Ранее, как писал NEWS.ru, Болдырева посоветовала в дни праздников менять деятельность: например, один день почитать книгу и поесть имбирного печенья с молоком, в другой день сходить с друзьями или семьёй в театр или покататься на коньках.