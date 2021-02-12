Психологи рассказали, как спасти любовь в эпоху COVID-19

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Семейным парам, столкнувшимся с обострением проблем, справиться с кризисом поможет уважение и соблюдение личных границ и букеты цветов вместо очередных замечаний. При этом многие влюблённые на самоизоляции смогли наполнить отношения новым содержанием, уверены опрошенные журналистами психологи накануне Дня святого Валентина. Он отмечается ежегодно 14 февраля.

Период многомесячного карантина, работы на «удалёнке» и постоянного «режима наедине» стал испытанием на прочность не только для молодожёнов, но и для отметивших не одну годовщину. Однако именно стрессовые ситуации обнажают недомолвки и истинную натуру человека, считает психолог Людмила Полянова.

Мы целыми сутками из недели в неделю видели одних и тех же людей, негатив проявлялся гораздо острее. Зато те, кто более интровертирован, кто любит сидеть дома, наоборот ещё больше проявили привязанность друг к другу, — отметила эксперт.

По мнению председателя координационного совета Профессиональной гильдии психологов Светлана Штукарева заявила, что пережитые трудности, а также предстоящие преграды в виде посттравматических и даже экономических переживаний следует рассматривать в качестве фактора, благодаря которому влюбленные могут стать ещё ближе, пишет РИА Новости.

Благополучно пройти сквозь коронавирусный год, по словам психолога Ольги Твардовской, смогли семьи, разделяющие схожие ценности. Несмотря на то, что разводиться стали намного чаще, часть пар всё-таки соединились во время пандемии, пройдя необходимую проверку на прочность и наверняка станут ещё крепче в будущем.

Главный совет сейчас — уважать личное пространство другого человека. Стараться не нарушать границы: никакого рукоприкладства, никаких эмоциональных всплесков, — заявила Твардовская.

Кроме того, новый уклад жизни, стрессы и потери близких приводят к развитию психических заболеваний, увеличение числа которых уже фиксируется в США, аналогичный процесс может начаться в РФ, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По её словам, необходимость во временной медикаментозной корректировке чаще всего появляется после сильных потрясений, смены работы, потерь в семье и других подобных событий. К ним относится и пандемия, которая «предоставляет это всё в избытке».

Ранее NEWS.ru писал, что эмоциональная нестабильность, депрессия, бессонница и целый «букет» других психических расстройств грозят «накрыть» человека, исцелившегося от коронавируса. После выздоровления на это действительно нередко жалуются пациенты. Итальянские учёные выяснили, что у 55% выздоровевших в течение нескольких месяцев появляется как минимум одно нарушение в психике.