Психологи рассказали, как распознать мошенников на сайтах знакомств

https://static.news.ru/photo/c51270a2-6df1-11eb-a496-96000091f725_660.jpg Фото: Nasir Kachroo/ZUMAPRESS.com

На всевозможных сайтах знакомств зачастую бывают не только те, кто хочет найти вторую половину. Попадаются и мошенники, которые маскируются под одиноких людей в поисках потенциальной жертвы. Выявить таковых непросто, но всё-таки можно, говорят психологи.

Насторожить должны слишком положительный и правильный образ человека, его намерения ускорить развитие отношений, а также неожиданные просьбы и слишком личные вопросы.

Одним из главных мошеннических приёмов является попытка вызвать сильную эмоциональную реакцию, предупредила доктор психологических наук Галина Солдатова. Всё это — часть так называемой социальной инженерии, которая апеллирует к слабостям человеческой натуры, когда жертва утрачивает способность критически оценивать информацию.

Большинство мошеннических сообщений содержат в себе такое послание: угроза благополучию близких, обещание большой денежной выгоды, неожиданное наследство, беспроигрышная лотерея. Комплименты могут вызывать точно такой же эмоциональный всплеск, особенно при персональном обращении, — цитирует Солдатову РИА Новости.

На сайтах знакомств мошенники стараются определить мотивацию человека: замужество, поиск друзей или собеседника. От этого, по словам эксперта, и зависят их дальнейшие шаги.

Подобные манипуляции, как правило, сводятся к попыткам выяснить конкретные вещи о человеке, объясняя это стремлением узнать партнёра получше. Так мошенники пытаются определить уязвимые места, чтобы воздействовать на них.

При этом, как считает доктор психологических наук Александр Тхостов, ищущий вторую половину человек априори является потенциальной жертвой злоумышленников. Те будут пытаться втереться к нему в доверие и заявлять о схожих целях. Поэтому попасть в сети может каждый.

На сайтах знакомств отличить настоящего мошенника очень сложно: он выглядит слишком хорошим, слишком правильным. Он хочет втереться в доверие, чтобы потом что-то получить, какую-то материальную выгоду. <...> Сначала он будет пытаться понравиться, а потом что-то попросит. Поэтому стоит насторожиться, если идет всё слишком хорошо и слишком быстро, — посоветовал Тхостов.

Он уточнил, что чаще всего мошенники не выстраивают долгосрочных планов и именно поэтому стараются ускорить события. На спешку в развитии отношений указала и Солдатова. Она также призвала обращать внимание на онлайн-поведение собеседника и прекращать общение, если тот пытается форсировать события.

Психологи отметили, что осторожные по натуре люди имеют меньше шансов угодить в неприятности, в то время как импульсивные и ищущие приключений, наоборот, чаще попадают в нехорошие истории. Подвержены рискам и тщеславные люди, которые любят, когда их хвалят и восхищаются ими. Таких очень хорошо «считывают» мошенники. Не следует забывать, что злоумышленники — неплохие психологи, которые хорошо разбираются в людях.

Ранее NEWS.ru рассказывал историю британца, который попытался найти понимающую душу в Интернете. Однако вместо знакомства встретил в Сети мошенников и лишился крупной суммы денег.