Психологи рассказали, как коты помогают работать на удалёнке

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Эксперты в Великобритании выяснили, что присутствие домашних котов «на рабочем месте» положительно сказывается на работе переведённых на удалённую работу сотрудников. Пушистые питомцы снижают уровень стресса и поднимают настроение во время рабочего дня, показали исследования британских психологов.

Среди опрошенных британцев, которые в связи с пандемией коронавируса работают из дома, 63% заявили, что присутствие кошки их успокаивало, а 56% респондентов заверили, что благодаря питомцам чувствуют себя менее одиноко, пишет Lenta.ru.

При этом 53% опрошенных заявили, что коты поднимали им настроение во время рабочего дня какими-нибудь смешными выходками. По их словам, забавное поведение домашних животных придаёт сил и помогает ненадолго отвлекаться от работы, чтобы вернуться к делам с усердием. Также отдельные владельцы котов поделились, что привыкли обсуждать с питомцами свои рабочие проблемы.

Психолог Джина Эйкерс советует создать на домашнем рабочем месте такие условия, чтобы питомцы проводили время рядом и сами находили себе занятие, не отвлекая хозяев от работы.

Другой специалист Джо Хеммингс отмечает, что присутствие котов на рабочем месте создаёт ощущение «нормальности жизни», причём как для людей, так и для животных, которых также в заметной мере успокаивает и поддерживает присутствие хозяев.

Ранее NEWS.ru писал, что по мнению врача-иммунолога Владимира Болибока, владельцы котов и кошек чуть более защищены от коронавирусной инфекции, чем остальные. Он уверял, что Т-клеточный иммунитет функционирует лучше всего у детей, женщин и владельцев кошек и позволяет защититься от серьёзных осложнений при заболевании COVID-19.