Психологи рассказали, что больше всего раздражает россиян

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C началом осени у россиян традиционно увеличились стрессогенность и агрессивность. При этом на фоне пандемии коронавируса запросов на психологическую помощь в 2020 году стало больше, заявили специалисты.

При этом список проблем, которые раздражают граждан, у социологов с годами не меняется. Это рост цен, безработица, финансовое состояние, недоступность медицинского обслуживания, социальное расслоение, коррупция, несправедливое распределение доходов и ухудшение окружающей среды.

По словам психиатра Александра Федоровича, на раздражительность людей также влияют неуверенность в завтрашнем дне и социальные сети, где «очень много иллюзий». В Интернете демонстрируется зачастую иллюзорная «красивая жизнь», которая большинству людей недоступна.

Лето нас немножко спасло: люди разбежались, и как-то немножко это всё погасло. У всех появилась возможность куда-то поехать, провести время где-то на берегу моря и так далее. Несмотря на то, что ценник возрос в 1,5-2 раза, людей это не смущает, — рассказал Федорович в программе «ОТРажение» на телеканале ОТР.

Что касается роста нуждаемости в психологической помощи, то руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов сравнил тенденцию с последствиями катастрофы на чернобыльской атомной электростанции, когда «когда появилось целое название такое очень активное „радиофобия“: никто ее не видел, но реагировали». Таким образом, подчеркнул он, это не просто тревожность, а хоть и невидимый, но мощный стресс.

Директор Центра социологии и социальной психологии Алексей Рощин связал психологические проблемы россиян с «общим настроением» народа. По его словам, многие россияне считают «угрюмость» своим преимуществом и национальной чертой. В качестве противоположного примера он назвал «приклеенные улыбки» американцев, которые не являются образчиком искренности.

Однако призывы сохранять позитив и демонстрировать радушие могут быть вредны: если человек вынужден демонстрировать не свои эмоции, он быстро устаёт и «выгорает», предупредил эксперт.

Чем больше вы это держите, эту самую улыбку, тем больше проблем психологических вы на самом деле накапливаете. Здесь всё-таки первое правило — стараться ценить то, что есть, например, тех людей, которые вас обогревают, у которых лучше настроение, — пояснил Рощин.

Он также обратил внимание на климат, который играет определяющую роль, в том числе — и на настроение.

Ранее психолог Елена Ковалёва рассказала, как можно справиться с плохим настроением в пасмурную погоду и избежать депрессии. Как писал NEWS.ru, она посоветовала, прежде всего, принять это как должное, не отмахиваться, а попытаться помочь самому себе.