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Психологи объяснили, почему подростки шутят о минировании школ

14:31, 13 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сообщивший о минировании школы Благовещенска подросток не осознавал возможных последствий своего поступка. Как объяснили «360» психологи, таким способом школьник хотел привлечь к себе внимание.

Как сообщалось, 17-летний ученик решил пошутить и разместил в соцсетях информацию о готовящемся преступлении. Произошло это в тот же день, когда случилось нападение на казанскую школу. ФСБ быстро вычислила автора послания. На подростка завели уголовное дело.

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров считает, что учащийся из Благовещенска не продумал, какими будут последствия его поступка. Возможно, он был уверен, что за это ему ничего не будет.

Уже только когда столкнулся с последствиями, мог понять, что он не думал, что такие будут последствия. Здесь это скорее как баловство, как ошибка. Это был некий способ побаловаться, — сказал эксперт.

По мнению детского психолога Натальи Наумовой, дети шутят на тему минирования школ из-за внутренней тревоги. У них есть страх, что они никому не нужны, особенно родным. Даже если детей в семье любят, они чувствуют противоположное.

Чтобы родители его заметили и полюбили, нужно сделать что-то такое громкое. Они видят способ, как добиться этого простым путём, — заметила Наумова.

Специалист отметила, что очень важно, когда происходят такие трагедии, чтобы родители нашли в себе силы и время поговорить с ребёнком.

13 мая занятия в школе № 27 Благовещенска были прерваны из-за поступившего сигнала о потенциальном ЧП. В переписке в одной из соцсетей несовершеннолетний угрожал повторить трагедию, произошедшую в Казани, и указывал номер конкретной школы, где он якобы намеревался это сделать.

После проверки школы оперативными службами учебный процесс был возобновлён.

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