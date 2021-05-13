Психологи объяснили, почему подростки шутят о минировании школ

https://static.news.ru/photo/40752538-b3e2-11eb-a6fd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сообщивший о минировании школы Благовещенска подросток не осознавал возможных последствий своего поступка. Как объяснили «360» психологи, таким способом школьник хотел привлечь к себе внимание.

Как сообщалось, 17-летний ученик решил пошутить и разместил в соцсетях информацию о готовящемся преступлении. Произошло это в тот же день, когда случилось нападение на казанскую школу. ФСБ быстро вычислила автора послания. На подростка завели уголовное дело.

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров считает , что учащийся из Благовещенска не продумал, какими будут последствия его поступка. Возможно, он был уверен, что за это ему ничего не будет.

Уже только когда столкнулся с последствиями, мог понять, что он не думал, что такие будут последствия. Здесь это скорее как баловство, как ошибка. Это был некий способ побаловаться, — сказал эксперт.

По мнению детского психолога Натальи Наумовой, дети шутят на тему минирования школ из-за внутренней тревоги. У них есть страх, что они никому не нужны, особенно родным. Даже если детей в семье любят, они чувствуют противоположное.

Чтобы родители его заметили и полюбили, нужно сделать что-то такое громкое. Они видят способ, как добиться этого простым путём, — заметила Наумова.

Специалист отметила, что очень важно, когда происходят такие трагедии, чтобы родители нашли в себе силы и время поговорить с ребёнком.

13 мая занятия в школе № 27 Благовещенска были прерваны из-за поступившего сигнала о потенциальном ЧП. В переписке в одной из соцсетей несовершеннолетний угрожал повторить трагедию, произошедшую в Казани, и указывал номер конкретной школы, где он якобы намеревался это сделать.

После проверки школы оперативными службами учебный процесс был возобновлён.