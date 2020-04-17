Психологи МЧС советуют на самоизоляции не пить и меньше читать новости

https://static.news.ru/photo/d333e25c-80cf-11ea-8ad3-fa163e074e61_660.jpg Юлия Шойгу Фото: Максим Григорьев/ТАСС

В условиях самоизоляции не рекомендуется использовать алкоголь в качестве средства душевной разгрузки. Об этом заявила руководитель Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС РФ Юлия Шойгу.

Отмечается, что алкоголь снижает иммунитет, и любая доза его опасна.

Напряжение действительно снимается, но мы расплачиваемся за это тем, что практически в этом состоянии не отдыхаем, — цитирует её ТАСС.

Кроме того, по мнению Шойгу, главной психологической проблемой является ситуация переживания общей или генерализованной тревожности, которая подпитывается новостями. Люди в этом состоянии активно ищут новостной контент по волнующей их теме и распространяют его. Чтобы этого избежать, нужно ограничить чтение хотя бы пятью новостными ресурсами.

Как писал NEWS.ru, академик Российской академии наук, иммунолог Валерий Черешнев предостерёг россиян от неконтролируемого употребления антибиотиков. Они убивают не только вредные бактерии, но и полезные, в результате этого снижается иммунитет.