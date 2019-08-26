Чтобы школьные годы были по-настоящему чудесными, в процесс образования должна быть вовлечена вся семья. Не стоит надеяться, что ученик добровольно откажется от зависания в соцсетях, если этим с упоением ежедневно занимаются все остальные члены ячейки общества. Вряд ли школьник станет приносить пятёрки в дневнике, если дома не потрудились создать условия для соблюдения режима дня. И, конечно, ему будет очень сложно адаптироваться в школе, если его привезли с места отдыха прямо к началу занятий. Что нужно и что не нужно делать, если в семье есть ученики, — в материале News.ru.

Выплеснуть эмоции до школьной линейки

Привозить ребёнка после каникул домой в последний момент категорически нельзя. Слишком резкая смена деятельности требует колоссальных энергетических затрат. Идеально, если школьник увидится хотя бы с частью своих одноклассников до 1 сентября, чтобы эмоции на тему «Как я провёл лето» выплеснулись на школьных друзей в процессе прогулки, а не на занятиях.

Лето — это не только релакс...

Перед началом школьного года проконтролируйте выполнение летних заданий. Никто не хочет идти в школу с невыполненными уроками, и если летом осилить весь объём «каникулярной нагрузки» не удалось, то в последние дни надо успеть выполнить хотя бы часть из заданного.

«Режим сна, труда и отдыха»

В идеале переход к школьному ритму должен быть постепенным — на «правильный режим» желательно перейти за две недели до начала занятий. Если же этого не произошло своевременно и вы видите, что ребёнок устаёт от школы, в первую очередь следует корректировать режим дня. Полноценный сон — непременное условие школьных успехов. Чрезмерное возбуждение от первых дней в школе нужно научиться снимать, например, прогулками перед сном или более длительными, чем обычно, водными процедурами.

Помните: чаще всего у школьника нет необходимости сидеть дома за уроками по восемь часов. Иногда это лишь желание родителей видеть сына или дочь полностью вовлечёнными в процесс получения знаний. Умейте отделить свои желания от реалий учебного процесса.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Нетипичное поведение

Отслеживайте нехарактерное поведение ребёнка. Родителей должно насторожить резкое изменение желания или нежелания школьника посещать уроки: с радостью ходил — начал сопротивляться походам в школу, или, наоборот, отправлялся в школу с уговорами — внезапно стал ходить с большим энтузиазмом. В последнем случае хорошо, если заинтересовать школьника сумел учитель. Однако может развиваться и иной сценарий, далеко не радужный, и здесь, как никогда, необходим родительский контроль.

Беспокойство должно вызвать и нежелание ходить в школу на протяжении более чем одного дня. Если даже два дня подряд школьник выглядит как выжатый лимон — это повод начать «разбор полёта», добиваясь решения проблемы.

Защищать и поддерживать

Помните, что главное — не потерять контакт с ребёнком. Критичный для утраты доверительных отношений возраст школьника — 10–11 лет. Родители, стараясь сохранить привычный тотальный контроль над отпрыском, часто переходят некую грань. В итоге контроль всё равно снижается, а ребёнок, сопротивляясь родительскому прессингу, начинает прятать свою личную жизнь от родителей. Восстановить разрушенные отношения в 14–15 лет будет уже невероятно сложно.

Появление нового учителя

Особая ситуация — появление нового учителя. Могут не выстроиться межличностные отношения, и для этого не обязательно должны быть веские причины, особенно если мы говорим о подростках. Если ребёнок, ранее любивший предмет, при появлении нового учителя «сползает» на тройки, то это, скорее всего, вопрос отсутствия взаимопонимания: ученик может бояться нового учителя или испытывать более сильные отрицательные эмоции. Крайне неверная позиция родителей — при наличии конфликта между учителем и школьником объявить, что «учитель не мог такого сказать (сделать), ты всё врёшь!» Неадекватных учителей хватает, напоминают психологи.

В некоторых ситуациях ребёнок может пойти на оговор учителя, приписав ему слова или действия, которых на самом деле не было. Родители изначально должны встать на сторону ребёнка и до выяснения всех обстоятельств выполнять свою основную задачу — защищать и поддерживать чадо. И только если неопровержимо будет доказано, что ребёнок солгал, стоит смириться с тем, что ложь действительно имела место, и детально разобрать ситуацию в школе.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Гаджет — не 100% «зло»

Ребёнок засыпает с гаджетом в руках? Значит, на текущий момент гаджет — самое интересное, что есть в его жизни. И это вопрос к родителям: как они допустили такое, почему не заинтересовали сына или дочь чем-то иным? В этой ситуации в возникшую зависимость от гаджетов надо понемногу «вводить» какой-то другой интерес. Резко отбирать смартфон или ноутбук — очень жестокое действие, сродни гестаповским приёмам.

Не следует допускать формирования зависимости от гаджета, а для этого досуг должен быть разнообразным. Корректное использование смартфона должно стать частью правил хорошего тона, которым каждый родитель обучает детей.

Критично оценивайте советы специалистов. Например, рекомендация окулиста использовать смартфон не более 20 минут в день, к сожалению, не выполнима. За 20 минут невозможно найти даже один нужный ученику доклад.

Лимитируя время пользования смартфоном, важно избежать возникновения чувства несправедливости: если родители весь вечер развлекаются в смартфонах, а ребёнку это запрещено в жёсткой форме, то неизбежна обида. Не обязательно отнимать смартфон — можно полностью поменять его наполнение, и тогда он начнёт приносить пользу. Например, можно с его помощью заходить не в соцсети и на сайты с сериалами для школьников, а использовать для обучения, посещая разного рода порталы с обучающими программами.

Первоклассникам — особое внимание

Те, для кого школьный звонок прозвенит впервые, особенно волнуются. Не меньше, а может быть и больше, переживают за малышей родители. Независимо от того, как ребёнок готовился к школе, первые дни учёбы для него окажутся стрессом, считает психолог Михаил Хорс. С его точки зрения, в подобной ситуации самое главное — не начинать нервничать вместе с ребёнком, потому что в этом случае проиграют и дети, и взрослые.

Стресс той или иной степени случается у 100% учеников. Основная задача для родителей — не начать стрессовать следом за ребёнком. Родители, как правило, начинают переживать не потому, что у новоиспечённого ученика что-то не так, а потому, что они сами оказались не готовы к этому. Когда родители спокойно относятся к проблемам ребёнка — это лучший выход. Внутреннее спокойствие родителей — залог эффективности мер по выходу школьника из стрессовой ситуации. Михаил Хорс клинический психолог, руководитель Центра рациональной психологии

В семьях, где есть первоклассники, необходимо особое внимание уделить распорядку дня. Но главное даже не это, а общий настрой на то, что школа — не только источник необходимых каждому знаний, но и то самое место, где можно обрести настоящих друзей среди одноклашек и замечательных мудрых наставников из числа педагогов. И всё же первые полтора-два месяца — период невероятно сложный для вчерашнего детсадовца.

Важно заблаговременно создавать настрой на обучение, рассказывая, для чего нужна школа, и формируя положительное отношение ребёнка к процессу образования. Здесь большое значение имеет эмоциональный настрой родителей. Идеально, если ребёнок воспринимает школу как нечто интересное и светлое. Формирование позитивного образа актуально именно для первоклассников — у тех, кто уже учился, есть собственный опыт. Весь первый год — условно адаптационный. Критичный период адаптации заканчивается примерно через месяц-полтора-два после начала занятий. К этому времени как раз первоклассники выходят на полную продолжительность урока, стартуя от первоначальных 20-минутных занятий с большими переменами. Елена Лосева практикующий детский психолог

Дети, как и взрослые, лучше всего делают то, что у них хорошо получается. И родители, а также бабушки и дедушки, приговаривая на каждом шагу что-то вроде: «Как же ты будешь учиться, если ты не можешь делать это и вот это», рождают в будущем ученике высокий уровень тревожности. Ребёнок будет сопротивляться походу в школу, вплоть до того, что может заболеть, считает психолог Наталья Панфилова. Желательно очень аккуратно выяснить, чего боится будущий ученик: строгой учительницы, одноклассников, нового режима, новой обстановки или просто радикальных перемен в целом, а затем уже, так же осторожно, пытаться корректировать ситуацию.